Bratislava mestská polícia spustila náborovú kampaň

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) – Mestská polícia v Bratislave spustila v týchto dňoch náborovú kampaň, aby do svojich radov získala nových policajtov. Aktuálny počet príslušníkov bratislavskej mestskej polície totiž nie je optimálny a pohybuje sa okolo čísla 250, hlavné mesto však potrebuje ideálne dvojnásobok. Na utorkovom tlačovom brífingu o tom informoval náčelník bratislavskej mestskej polície Marek Gajdoš.," spresnil náčelník." sú slogany náborovej kampane, ktorá má byť viditeľná na sociálnych sieťach, reklamných pútačoch či v bratislavskej MHD. Spustený je zároveň web www.budpolicajt.sk, kde majú záujemcovia získať všetky potrebné informácie. Gajdoš verí, že sa im pomocou kampane podarí prilákať do svojich radov aspoň 50 nových policajtov.podotkol náčelník. Priznáva, že atraktivita policajného povolania v štátnej či mestskej polícii rapídne klesá a ako tvrdí, za posledných 30 rokov sú čísla najhoršie. "myslí si Gajdoš. Platy policajtov sú podľa jeho slov podhodnotené, podotýka však, že dnešní mladí, ktorí štartujú kariéru v polícii, nemajú mnohokrát usporiadané hodnoty, sú pomerne nevyzretí a chceli by hneď zarábať "veľké" peniaze.Základnými podmienkami pre uchádzačov o povolanie mestského policajta v Bratislave je vek minimálne 21 rokov, dosiahnuté minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou, bezúhonnosť, zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť či znalosť úradného jazyka slovom i písmom." priblížil náčelník. Nových mestských policajtov chcú prilákať aj na 13. a 14. plat či na náborový príspevok a príspevok na bývanie.