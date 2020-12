Bratislava nakúpila vianočnú výzdobu za takmer 70-tisíc eur, v uliciach pribudli aj nové motívy (foto)

Hlavné

mesto

nakúpilo

Výzdobu doplnili aj o nové motívy

Mesto použilo aj viac svetelných reťazí

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.12.2020 (Webnoviny.sk) -vianočnú výzdobu do ulíc za necelých 70-tisíc eur. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. "Mesto inštalovalo nové časti vianočnej svetelnej výzdoby a prinieslo tak do ulíc sviatočnú atmosféru, hoci sme v Bratislave pre súčasnú epidemiologickú situáciu zrušili tradičné vianočné trhy na Hlavnom námestí aj spoločné oslavy nového roka a silvestrovský ohňostroj," uviedla hovorkyňa."Oproti predpokladanej cene nákupu vianočnej výzdoby a svetiel, ktorú určil prieskum trhu, sme ušetrili takmer polovicu nákladov. Nákup výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia, ako aj svetelných a žiarovkových reťazí, sme realizovali cez elektronické trhovisko, a to za necelých 70-tisíc eur bez DPH," doplnila."Výzdobu v uliciach, ktoré sú v správe magistrátu, sme vynovili a na niektorých miestach aj rozšírili, doplnili sme tiež nové motívy. Na miestach, kde už výzdoba doslúžila (v lokalitách Staromestská ulica, Hodžovo námestie a Suché mýto) sme doplnili výzdobu v celkovom počte 67 kusov, ktorá bude použitá aj na Štefánikovej ulici," uviedla hovorkyňa a dodala, že v porovnaní s pôvodnými dvojrozmernými výzdobami sa mesto rozhodlo použiť motív päťcípej 3D hviezdy, ktorý bol aj v minulosti použitý na vianočnom stromčeku na Hlavnom námestí."Nové výzdoby na stĺpy osvetlenia sú vyrobené z dvoch kusov 3D hviezd, navyše svetielka v nich sú vybavené tzv. efektom trblietania, teda pomalého preblikávania jednotlivých diód," doplnila.Vo zvyšných lokalitách, kde vianočnú výzdobu na stĺpoch verejného osvetlenia zabezpečuje magistrát (Kapucínska ulica, Obchodná, Námestie SNP, Štúrova ulica, Šafárikovo námestie), mesto použilo výzdoby nakúpené v predchádzajúcich rokoch.Tento rok magistrát použil väčší objem svetelných reťazí prevažne umiestnených na stromoch, ale napríklad aj na konštrukciách BKIS s prezentáciami umenia v centre mesta."Mesto kúpilo približne 13 kilometrov takýchto svetelných a žiarovkových reťazí. Nové reťaze zdobia vianočný stromček na Hlavnom námestí, ako aj stromy na Františkánskom námestí, strom uprostred Primaciálneho námestia a ďalšie na Hurbanovom a Župnom námestí a na Štefánikovej ulici," vymenovala hovorkyňa s tým, že výzdoba Primaciálneho paláca, Novej radnice a Klobučníckej ulice bola aj tento rok podľa pôvodného konceptu z predchádzajúcich rokov."Novinkou je farebné nasvietenie Starého mosta v odtieňoch Winter sunset, ktoré sme inštalovali v spolupráci s Bielou nocou," doplnila.Vianočnú výzdobu na Hviezdoslavovom námestí, ako aj na uliciach Laurinská, Ventúrska, Michalská, Sedlárska, Rybárska brána či Panská ulica spravuje mestská časť Staré Mesto.