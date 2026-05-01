Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 1.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Dnes je Sviatok práce
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

01. mája 2026

Bratislava napreduje s projektom Živé námestie, tento mesiac spúšťa ďalšiu fázu rekonštrukcie


Tagy: Stavebné práce Živé námestie v centre Bratislavy

Práce na rekonštrukcii električkových zastávok a koľajiska na Námestí SNP potrvajú do 30. júna. Z uvedeného dôvodu upozorňujú na dočasné obmedzenia a obchádzkové trasy pre chodcov a MHD. Stavebné ...



Zdieľať
1.5.2026 (SITA.sk) - Práce na rekonštrukcii električkových zastávok a koľajiska na Námestí SNP potrvajú do 30. júna. Z uvedeného dôvodu upozorňujú na dočasné obmedzenia a obchádzkové trasy pre chodcov a MHD.


Stavebné práce na projekte Živé námestie v Bratislave pokračujú. Magistrát spustil tento mesiac ďalšiu fázu rekonštrukcie Námestia SNP, ktoré spolu s Námestím Nežnej revolúcie a neskôr aj Kamenným námestím bude tvoriť nový centrálny priestor hlavného mesta. Aktuálne sa práce sústreďujú na komplexnú rekonštrukciu električkových zastávok a koľajiska. Priestor zastávok bude po novom komfortnejší a bezbariérový.

Po rekonštrukcii nahradí pôvodný asfalt nová žulová dlažba, celý priestor bude rozšírený, bezbariérový a zastávky prepojené so zvyškom námestia. V rámci prác zvýšia tiež nástupnú hranu zastávok a vydláždia priestor koľajiska. „Dobudujeme vodiace pásy pre nevidiacich a slabozrakých, osadíme nové moderné prístrešky, informačné tabule, označníky, koncové majáčiky a automaty na lístky," priblížilo mesto. Pribudne tiež nový mobiliár, ako odpadkové koše či lavičky.

V ďalšej fáze prác pristúpia k rekonštrukcii zastávky Centrum na Špitáskej ulici, kde sa na električku nastupuje a vstupuje do vozovky. „Postupne vyriešime aj tento problém a vybudujeme úplne nové nástupisko tak, aby bola aj táto zastávka bezpečná pre všetkých," dodalo mesto. Práce na rekonštrukcii električkových zastávok a koľajiska na Námestí SNP potrvajú do 30. júna. Z uvedeného dôvodu upozorňujú na dočasné obmedzenia a obchádzkové trasy pre chodcov a MHD.


Zdroj: SITA.sk - Bratislava napreduje s projektom Živé námestie, tento mesiac spúšťa ďalšiu fázu rekonštrukcie © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 