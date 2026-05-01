Piatok 1.5.2026
Dnes je Sviatok práce
01. mája 2026
Bratislava napreduje s projektom Živé námestie, tento mesiac spúšťa ďalšiu fázu rekonštrukcie
Práce na rekonštrukcii električkových zastávok a koľajiska na Námestí SNP potrvajú do 30. júna. Z uvedeného dôvodu upozorňujú na dočasné obmedzenia a obchádzkové trasy pre chodcov a MHD.
1.5.2026 (SITA.sk) - Práce na rekonštrukcii električkových zastávok a koľajiska na Námestí SNP potrvajú do 30. júna. Z uvedeného dôvodu upozorňujú na dočasné obmedzenia a obchádzkové trasy pre chodcov a MHD.
Stavebné práce na projekte Živé námestie v Bratislave pokračujú. Magistrát spustil tento mesiac ďalšiu fázu rekonštrukcie Námestia SNP, ktoré spolu s Námestím Nežnej revolúcie a neskôr aj Kamenným námestím bude tvoriť nový centrálny priestor hlavného mesta. Aktuálne sa práce sústreďujú na komplexnú rekonštrukciu električkových zastávok a koľajiska. Priestor zastávok bude po novom komfortnejší a bezbariérový.
Po rekonštrukcii nahradí pôvodný asfalt nová žulová dlažba, celý priestor bude rozšírený, bezbariérový a zastávky prepojené so zvyškom námestia. V rámci prác zvýšia tiež nástupnú hranu zastávok a vydláždia priestor koľajiska. „Dobudujeme vodiace pásy pre nevidiacich a slabozrakých, osadíme nové moderné prístrešky, informačné tabule, označníky, koncové majáčiky a automaty na lístky," priblížilo mesto. Pribudne tiež nový mobiliár, ako odpadkové koše či lavičky.
V ďalšej fáze prác pristúpia k rekonštrukcii zastávky Centrum na Špitáskej ulici, kde sa na električku nastupuje a vstupuje do vozovky. „Postupne vyriešime aj tento problém a vybudujeme úplne nové nástupisko tak, aby bola aj táto zastávka bezpečná pre všetkých," dodalo mesto. Práce na rekonštrukcii električkových zastávok a koľajiska na Námestí SNP potrvajú do 30. júna. Z uvedeného dôvodu upozorňujú na dočasné obmedzenia a obchádzkové trasy pre chodcov a MHD.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava napreduje s projektom Živé námestie, tento mesiac spúšťa ďalšiu fázu rekonštrukcie © SITA Všetky práva vyhradené.
