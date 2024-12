Bratislava neplánuje zvyšovať poplatky, mestskí poslanci schválili rozpočet – VIDEO

Prípravu rozpočtu ovplyvnil konsolidačný balíček

12.12.2024 (SITA.sk) - Bratislavskí mestskí poslanci na štvrtkovom zastupiteľstve schválili rozpočet na budúci rok. Jeho hlavnými cieľmi je postupné znižovanie dlhu a pokračovanie v projektoch. Zvyšovanie daní a poplatkov hlavné mesto v budúcom roku neplánuje. Celková hodnota rozpočtu pre rok 2025 je plánovaná vo výške 626,8 milióna eur.Bežné príjmy predstavujú 535 miliónov eur. „Pri výdavkoch vo výške 532 miliónov eur bude vytvorený prebytok na salde bežného rozpočtu vo výške 2,8 milióna eur," uvádza magistrát s tým, že prebytok spolu s úvermi a kapitálovými príjmami z predaja majetku, z grantov a fondov, bude slúžiť na krytie investičných potrieb mesta.„Jedným z dlhodobých cieľov je znižovanie dlhového zaťaženia, ktoré je pre rok 2025 plánované na úrovni 47,41 percenta," dodáva.Uvedené percento dlhového zaťaženia plánuje mesto v ďalších rokoch naďalej znižovať - pre rok 2026 na úroveň 45,08 percenta a pre rok 2027 na úroveň 44,05 percenta.„Prípravu rozpočtu do značnej miery ovplyvňovali prijaté legislatívne opatrenia, najmä tzv. konsolidačný balíček , ktorého vplyv bude mať dopad na budúce výdavky a príjmy od roku 2025," priblížil hovorca mesta Peter Bubla. Predovšetkým zvýšená DPH daň z finančných transakcií budú mať priamy vplyv aj na ceny obstarávaných tovarov a služieb. Okrem konsolidačného balíčka sa obcí priamo dotkne aj zmena prerozdelenia podielových daní. „V rámci „účasti obcí na konsolidácii“ sa podiel obcí na výnose daní z príjmu fyzických osôb zníži, teda štát poukáže obciam nižšie percento vybratých daní ako doposiaľ," doplnilo mesto.Schválený rozpočet neobsahuje žiadne zvýšenie poplatkov ani daní z nehnuteľností. „V prípade prevádzky verejnej hromadnej dopravy, ktorá predstavuje najväčší výdavok v mestskom rozpočte, sa však zapracovaniu dopadov vládneho konsolidačného balíčka do cien cestovného už vyhnúť nedá. Potrebu zvýšenia cestovného avizoval Bratislavský samosprávna kraj aj Železničná spoločnosť Slovensko ," vysvetlil magistrát.V rámci integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja dospeli k dohode na zvýšení cien cestovného od 1. marca 2025. Ceny budú navýšené o zvýšenú DPH, transakčnú daň a infláciu. „V praxi to znamená, že najpoužívanejší 30-minútový cestovný lístok stúpne o 10 centov, čiže v prípade papierového lístka z 1,10 eur na 1,20 eur, čo predstavuje navýšenie o približne 10 percent," konštatuje Bubla.Rovnako o 10 percent stúpne aj ročná električenka - na 263 eur, podľa mesta však stále bude stáť menej ako v roku 2018. Zvyšné cestovné lístky stúpnu v priemere o 12,6 percenta. Jedinú výnimku predstavujú žiacke električenky, ktoré zostanú na rovnakej cene ako sú dnes.„Vzhľadom na stagnujúce príjmy a predpokladaný rast inflácie sú bežné výdavky v rozpočte mesta nastavené na úsporný režim a až na malé výnimky dochádza k zníženiu výdavkov takmer na všetkých rozpočtovaných položkách," uvádza mesto.Ako dodáva, kapitálové výdavky zohľadňujú a uprednostňujú hlavne pripravené projekty a projekty celomestského významu v oblasti verejnej a dopravnej infraštruktúry.„Rozpočet mesta Bratislavy na roky 2025 - 2027 je orientovaný na niekoľko hlavných cieľov a priorít. Zlepšenie kvality života obyvateľov je primárnym cieľom, kde prioritou je poskytovanie kvalitných verejných služieb, zlepšenie infraštruktúry a verejného priestoru, ako aj podpora sociálnych a kultúrnych aktivít," dodal magistrát.V oblasti dopravy rozpočet obsahuje prostriedky na dokončenie najväčšieho dopravného projektu mesta - výstavby druhej etapy električkovej trate v Petržalke. Pokračovať bude aj projekt Modernizácia údržbových základní v Krasňanoch a začnú prípravy na výstavbu nových, resp. rekonštrukcie ďalších električkových tratí.„Relatívne vysoká čiastka rozpočtu je alokovaná aj na rekonštrukciu a modernizáciu viacerých cestných komunikácií. Parkovacia politika bude pokračovať spustením nových regulovaných parkovacích zón a prácami na viacerých projektoch parkovísk a parkovacích domov," doplnil Bubla.Viac prostriedkov smeruje na činnosť mestskej polície, pričom investície sú nasmerované najmä do vzdelávania príslušníkov, vrátane nových príslušníkov, zabezpečenie prevencie kriminality a zvýšenia bezpečnosti prostredníctvom rozvoja kamerového systému.V oblasti životného prostredia chce mesto aj naďalej pokračovať so zabezpečovaním nastaveného štandardu údržby zelene a prípravou zelených plôch na náhradnú výsadbu. Do portfólia pribudli magistrátu nové plochy ako napríklad park Dunajská, výsadba na Kazanskej alebo areál Mičurin.V rámci sociálnej oblasti a dostupného bývania bude Bratislava pokračovať v začatých projektoch výstavby nájomných bytových domov. Predpokladajú ukončenie a kolaudáciu bytového domu na Muchovom námestí.„Rovnako je cieľom pokračovať v aktívnej práci v oblasti pomoci ľuďom bez domova a vylúčeným komunitám," dodal hovorca mesta. Navyšujú tiež rozpočet pre podporu cestovného ruchu v Bratislave.