Bratislava obdržala od Petržalky platobný rozkaz, Hrčkova zmluva s advokátmi je však znepokojujúca – FOTO

Spravodlivejšie rozdelenie financií

21.7.2025 (SITA.sk) - Bratislava nedávno obdržala platobný rozkaz, ktorým si mestská časť Petržalka nárokuje zaplatenie sumy 4,2 milióna eur na mzdy a prevádzku materských škôl. Informuje o tom hovorca magistrátu Peter Bubla „V prvom rade treba povedať, že neexistujú žiadne oprávnené dôvody, na základe ktorých by Petržalke vznikol takýto nárok," konštatuje mesto s tým, že prerozdelenie príjmov medzi mesto a mestské časti je upravený v štatúte hlavného mesta už od roku 2009.„Bolo to práve súčasné vedenie mesta, ktoré sa s účinnosťou od roku 2024 férovo dohodlo s drvivou väčšinou starostov a starostiek na spravodlivejšom prerozdelení financií, vďaka ktorému mestské časti získali dokopy z rovnakého balíka peňazí pre Bratislavu o približne 2,7 milióna eur ročne viac," uviedol Bubla s tým, že mesto zároveň pre mestské časti vyčlenilo ďalšie približne tri milióny eur ako jednorazovú kompenzáciu za nové škôlky otvorené v posledných rokoch.„Starosta Hrčka túto dohodu s mestom a k nej prislúchajúce financie pre Petržalku vo výške viac ako jeden milión eur odmietol," dodal hovorca magistrátu s tým, že v súčasnosti si platobným rozkazom od mesta pýta takmer štvornásobok uvedenej sumy.„Podozrivým pri platobnom rozkaze je aj fakt, že na plnomocenstve pre advokátsku kanceláriu, ktorá má Petržalku zastupovať, je podpis Jána Hrčku ako starostu mestskej časti s dátumom 4. júna, pričom mandátu sa vzdal už ku dňu 31.mája," doplnil Bubla.Obzvlášť znepokojujúca je podľa mesta aj samotná zmluva, ktorú Hrčka pre tento účel uzatvoril s advokátskou kanceláriou len deň pred svojím odchodom z funkcie.„Podľa zmluvy sa totiž Petržalka zaviazala vyplatiť advokátskej kancelárii okrem zmluvne dohodnutej hodinovej odmeny aj dodatočnú odmenu, a to až vo výške 20 percent z vymoženej sumy," konštatuje mesto s tým, že z balíka verejných peňazí tak starosta 20 percent rovno prisľúbil ako odmenu advokátskej kancelárii.Pochybnosti okolo celej situácie podľa magistrátu dopĺňa aj fakt, že rovnaká advokátska kancelária poskytuje právne služby v súvislosti so spreneverou 2,7 milióna eur z petržalských financií, ktorej sa mal dopustiť bývalý zamestnanec miestneho úradu.V samotnom spore o finančné prostriedky na mzdy a prevádzku materských škôl sa mestská časť podľa mesta opiera o nekoncepčnú novelu, ktorá platila od 01.09.2023 a bola zrušená k 31.12. 2024.Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o stanovisko mestskú časť Petržalka a bývalého starosti Jána Hrčku.