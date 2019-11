Bratislava obnovila viac ako polovicu atiky Primaciálneho paláca

Hlavné mesto obnovilo viac ako polovicu atiky Primaciálneho paláca a jej sochárskej výzdoby. Reštaurátorské práce na národnej kultúrnej pamiatke by mali pokračovať na jar budúceho roka. Foto: Magistrát hlavného mesta Bratislava Foto: Magistrát hlavného mesta Bratislava

Hlavné mesto obnovilo viac ako polovicu atiky Primaciálneho paláca a jej sochárskej výzdoby. Reštaurátorské práce na národnej kultúrnej pamiatke by mali pokračovať na jar budúceho roka. Foto: Magistrát hlavného mesta Bratislava Foto: Magistrát hlavného mesta Bratislava

Bratislava 14. novembra (TASR) – Hlavné mesto obnovilo viac ako polovicu atiky Primaciálneho paláca a jej sochárskej výzdoby. Reštaurátorské práce na národnej kultúrnej pamiatke by mali pokračovať na jar budúceho roka. Mesto k nim pristúpilo pre havarijný stav tejto výzdoby. Práce by mali trvať celkovo 30 mesiacov a stáť by mali približne 540.000 eur. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.Aktuálne reštaurátorské práce sa začali v marci 2019, prvá etapa bola ukončená v októbri. Spôsob a rozsah prác pamiatkovej obnovy určil reštaurátorský výskum z roku 2016. Dodávateľa prác vysúťažilo mesto v roku 2018. Predpokladaný termín odovzdania celého zreštaurovaného diela je september 2020.Sochy na Primaciálnom paláci boli v 20. storočí viackrát reštaurované. Prvá obnova sa realizovala podľa magistrátu po roku 1903, keď mesto získalo budovu do svojho majetku. Ďalšia obnova sa uskutočnila počas prvej republiky, tá však nemala charakter reštaurovania. V roku 1969 výzdobu atiky obnovil sochár Jozef Pospíšil a posledné reštaurovanie bolo v rokoch 1989 až 1990. Od tohto zásahu ubehlo takmer 30 rokov.Alegorické sochy a ozdobné vázy v atikovej časti priečelia sú súčasťou výzdoby Primaciálneho paláca. Vznikli v čase výstavby paláca v rokoch 1779-1780. Na vrchole tympanónu je kardinálsky erb Jozefa Batthyányiho, prvého obyvateľa paláca. Budovu zdobí model jeho železného klobúka, ktorý váži 150 kilogramov. Alegorické sochy pozdĺž línie strechy vyjadrujú kardinálove ľudské vlastnosti a dosiahnuté hodnosti.