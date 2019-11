Bratislava od pondelka posilňuje prevádzku autobusov do Petržalky

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. novembra (TASR) – Dopravný podnik Bratislava od pondelka posilňuje prevádzku autobusov do bratislavskej mestskej časti Petržalka. Nosné linky 93 a 94 začnú jazdiť vo vybraných časoch až o 20 percent častejšie než doteraz.spresnil pre TASR manažér PR a marketingu DPB Martin Žarnovický. V špičke budú jazdiť autobusy každé dve minúty.Posilnenie prevádzky autobusov umožnilo podľa dopravcu vybudovanie nových vyhradených pruhov pre MHD, takzvaných bus pruhov. Vďaka ním autobusy šetria množstvo času, ktorý by inak strávili v zápchach spolu s osobnými autami.spresnil Žarnovický.Vďaka novému bus pruhu na Štefánikovej a posilneniu prevádzky MHD sa podľa jeho slov zároveň zlepšuje spojenie Hlavnej stanice s prestupným uzlom Zochova, z ktorého pokračujú linky do celej Petržalky a k internátom Mlyny. Autobusy tu budú v špičke jazdiť približne každé štyri minúty a mimo nej maximálne raz za desať minút, namiesto súčasných 12 minút.DPB v súvislosti s pripravovaným spustením parkovacej politiky, ktorá výrazne zvýši nároky na služby MHD, podporuje snahu magistrátu budovať v meste bus pruhy.