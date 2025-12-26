Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 26.12.2025
 Meniny má Štefan
 24hod.sk    Z domova

26. decembra 2025

Bratislava odhalila silvestrovský program, centrum mesta zaplnia koncerty, DJ sety a hudba až do jednej ráno


Primátor Bratislavy Silvester Silvester v Bratislave

Do konca Bratislavských Vianoc zostávajú ešte takmer tri týždne. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS)



67748bc8d284c021333843 676x451 26.12.2025 (SITA.sk) - Do konca Bratislavských Vianoc zostávajú ešte takmer tri týždne. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Zuzana Bleho Francúzová, Hlavné a Františkánske námestie ponúknu na Silvestra viachodinový hudobný program do 1. hodiny po polnoci. „Posledný deň v roku bude predaj v stánkoch predĺžený, vianočné stánky sa naposledy otvoria 6. januára 2026," uviedla.


BKIS spolu s hlavným mestom a mestskou časťou Staré Mesto pozýva na spoločnú rozlúčku s rokom 2025. Návštevníkov centra Bratislavy čaká viacero koncertov a DJ setov. „Nový rok privítame menším pyrotechnickým efektom a valčíkom Richarda Straussa," priblížila hovorkyňa BKIS.

Program na Hviezdoslavovom námestí


Program na Hviezdoslavovom námestí odštartuje o 19:30 hudobným ohňostrojom v podobe záznamu Operného gala Slovenskej filharmónie zostaveného zo slávnych operných árií a zborov. O 21:00 sa na pódium postaví skupina Vidiek, ktorú o 23:00 vystrieda ska a reggae skupina Polemic. V posledné sekundy sa publiku prihovorí primátor Bratislavy Matúš Vallo. O afterparty sa až do 1:00 postará DJ Samurai.

Pódium na Františkánskom námestí obohatí rozlúčku so starým rokom ďalším hudobným programom. „O 22:00 ho rozozvučí špička medzi revivalovými kapelami Brouci band - The Beatles Revival, ktorí vzdajú hold legendárnym The Beatles," priblížila hovorkyňa BKIS. Fanúšikovia elektronickej hudby si prídu na svoje od 23:00 do 1:00 vďaka DJ setu DJ-a Milesa. Hudobný program na Rybnom námestí od 23:00 do 1:00 zabezpečí DJ Reverend.

Bezpečnostné opatrenia počas osláv


„Rovnako ako pri mestských festivaloch, aj pri organizácii Bratislavského Silvestra kladie BKIS mimoriadny dôraz na zabezpečenie pokojného priebehu podujatia," uviedla Bleho Francúzová s tým, že na oslavách dohliadnu na bezpečnosť návštevníkov posilnené hliadky mestskej a štátnej polície. „Na mieste bude pripravená zároveň protipožiarna a zdravotná služba so sanitkami," doplnila.

Pre komfortnejší a bezpečnejší pohyb na Hviezdoslavovom námestí sa v čase od 21:00 do konca dennej premávky vylúči električková doprava v úseku Jesenského – Námestie Ľ. Štúra. Linka č. 1 bude premávať okružnou trasou z Hlavnej stanice cez Kapucínsku, tunel, Šafárikovo námestie, Obchodnú až na Hlavnú stanicu. Linky č. 3 a č. 9 budú mať predĺženú dobu prevádzky približne do 4:00 rannej. Linka č. 9 bude predĺžená z Karlovej Vsi až do Dúbravky.


Zdroj: SITA.sk - Bratislava odhalila silvestrovský program, centrum mesta zaplnia koncerty, DJ sety a hudba až do jednej ráno © SITA Všetky práva vyhradené.

Primátor Bratislavy Silvester Silvester v Bratislave
