Bratislava odovzdá do užívania prvé mestské byty a pripravuje rekonštrukciu ďalších

Žiadateľov zapíšu na zoznam

Náhradné nájomné bývanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislava odovzdá prvých šesť mestských nájomných bytov nájomcom z reštituovaných bytov. Ide o päť jednoizbových a jeden trojizbový byt. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová "Mestské byty, ktoré boli v neužívateľnom stave, sa podarilo zrekonštruovať. Byty tak teraz môžu slúžiť pre nájomcov z reštituovaných bytov, pre ktorých má Bratislava zo zákona povinnosť zabezpečiť náhradné nájomné bývanie," uviedla hovorkyňa a dodala, že mesto pripravuje rekonštrukciu ďalších piatich bytov, ktoré chce na rovnaký účel odovzdať do konca tohto roka.Byty sú prideľované podľa poradia v zozname čakateľov na náhradný nájomný byt podľa počtu izieb priznaného náhradného bytu. "Každý žiadateľ je povinný preukázať splnenie všetkých zákonných predpokladov pre vznik nároku na bytovú náhradu. Tých, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na náhradný nájomný byt, mesto zapísalo do zoznamu," vysvetlilo mesto a dodalo, že žiadatelia boli zapisovaní podľa časového poradia, ako im boli priznávané nároky na bytovú náhradu, čo je rozhodujúce pre určenie poradia pridelenia náhradných nájomných bytov.Žiadatelia, ktorým bol priznaný nárok na bytovú náhradu a sú zapísaní v zozname, majú zákonný nárok ostať v reštituovaných bytoch do času, kým im mesto poskytne náhradu."Zároveň hlavné mesto vypláca vlastníkom reštituovaných bytov rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným," doplnilo mesto.Riešenie náhradného nájomného bývania zastrešuje pracovná skupina k nájomnému bývaniu, ktorú vedie námestníčka primátora Lucia Štasselová.„Teší ma, že po dlhom čase môžeme prvým nájomcom z reštituovaných bytov ponúknuť náhradné nájomné bývanie. Zároveň si však uvedomujeme povinnosť mesta voči všetkým čakateľom na náhradný nájomný byt a intenzívne na tom pracujeme," povedala námestníčka primátora a dodala, že nové nájomné byty potrebuje mesto nielen pre nájomcov z reštituovaných bytov, ale napríklad aj pre dôležité povolania či pre ľudí a rodiny, ktorí sa prechodne dostali do ťažkej životnej situácie."Preto pracujeme na zabezpečení väčšieho počtu dostupných nájomných bytov nielen rekonštrukciou mestských bytov a budov, ale aj prípravou vlastných projektov výstavby či spolupráce so súkromným sektorom,“ uzavrela Štasselová.