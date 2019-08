Bratislava oslavuje 124. výročie električkovej dopravy

Historická hudobná električka v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. augusta (TASR) – Bratislava oslavuje v utorok 124. výročie električkovej dopravy. Práce na stavbe elektrickej železnice sa začali v roku 1895 a prvá električka s cestujúcimi vyšla do ulíc mesta 27. augusta 1895. V popoludňajších hodinách sa ňou previezlo až 2468 cestujúcich. Prvá linka "fővonal" (hlavná trať) viedla z Hlavnej stanice cez dnešnú Štefánikovu, Námestie SNP, Jesenského a Hviezdoslavovo námestie do podhradia.priblížil pre TASR manažér PR a marketingu Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Žarnovický.Električková doprava v Bratislave sa podľa jeho slov v začiatkoch musela stavať na miestach, kde na to bol priestor.podotkol.História MHD v Bratislave sa podľa DPB začala s budovaním bratislavskej mestskej elektrickej železnice, ktorá je jednou z najstarších v Európe i vo svete. Kým v mnohých iných metropolách Európy sa hromadná preprava osôb zabezpečovala konskými železnicami, prípadne parnými električkami, Bratislava už v roku 1893 udelila koncesiu na výstavbu električky Alexandrovi Wernerovi.spresnil dopravný podnik.V roku 1898 bola vytvorená účastinná spoločnosť P.V.V.V. –, ktorá prevzala do svojej správy Bratislavskú mestskú elektrickú železnicu. Po vstupe švajčiarskej firmy Evag holding v roku 1922 bola premenovaná na bratislavskú elektrickú účastinnú spoločnosť (BEÚS).Po roku 1895 nasledovala podľa informácií DPB výstavba a rozširovanie tratí, napríklad cez súčasnú Špitálsku ulicu, Krížnu na Filiálnu stanicu a Šafárikovo námestie k vtedajšej novomestskej stanici a cez Obchodnú ulicu, Račiansku ulicu a do ďalších lokalít, medzi inými aj do Gaštanového hájika, k dnešnej Železničnej stanici Vinohrady.Rok 1909 je ďalším významným medzníkom bratislavskej MHD, 19. júla sa začala prevádzka predchodcu trolejbusov na Železnú studničku. 110. výročie trolejbusov oslávi dopravný podnik v sobotu 21. septembra na dni otvorených dverí vo vozovni Jurajov dvor. Na podujatí predstaví aj novozrekonštruovaný historický trolejbus Škoda Sanos.