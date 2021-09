Bratislava plánuje od októbra spustiť systém na nákup parkovacích kariet

Bratislava spustí 1. októbra registrácie do systému na nákup parkovacích kariet v rámci zavádzania celomestskej parkovacej politiky PAAS. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová

„Obyvatelia prvých dvoch zón regulovaného parkovania, Krasňany a Tehelné pole, budú mať na registráciu mesiac a samotná regulácia parkovania a kontrola sa začnú od 1. novembra," uviedla. Registrácia pre obyvateľov zóny Dvory 4 v Petržalke sa začne od 1. novembra a regulácia parkovania v tejto zóne bude od 1. decembra.

Príprava regulovaného parkovania

Nákup parkovacích kariet

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.9.2021 (Webnoviny.sk) -Hlavné mesto v posledných mesiacoch intenzívne pracuje na príprave regulovaného parkovania - bratislavského parkovacieho asistenta PAAS, ktoré spúšťa na jeseň v prvých zónach Bratislavy.„V mestských častiach zbierame dáta o obsadenosti parkovacích miest cez deň a v noci a podľa toho navrhujeme lokality a časy regulácie parkovania," vysvetlila Rajčanová.Od jari vyznačujú parkovacie miesta v Krasňanoch v Rači a tento týždeň začali vyznačovať parkovacie miesta aj na Dvoroch 4 v Petržalke.„V Petržalke tiež pilotne testujeme efektívnejšiu kontrolu parkovania prostredníctvom objektívnej zodpovednosti a pripravujeme projekty parkovacích domov a záchytných parkovísk, mobilné aplikácie na platbu hodinového parkovného a mnohé ďalšie," doplnila.Jadro regulovaného parkovania bude tvoriť systém na nákup parkovacích kariet - rezidentských, bonusových, návštevníckych a abonentských.„Systém chceme nastaviť tak, aby bol užívateľsky čo najjednoduchší. To znamená napríklad aj to, aby obyvatelia nemuseli dokladovať vzťah k vozidlu či trvalý pobyt v konkrétnej domácnosti v papierovej podobe, ale aby si to systém automaticky overil na základe osobných údajov v elektronickom formulári," poznamenala hovorkyňa mesta s tým, že takáto funkcionalita pre vysúťaženého dodávateľa IT systému znamená aj potrebu spárovať systém so štátnymi registrami.„Pri integrácii systémov narazil dodávateľ na viacero problémov a na finalizáciu systému registrácií potrebuje viac času ako pôvodne avizoval," skonštatovala.Presný návod na registráciu a nákup parkovacích kariet zverejní mesto v najbližších týždňoch. Viac informácií o pravidlách regulovaného parkovania je možné nájsť na stránke na www.paas.sk.