Bratislava plánuje v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom 477 mil. eur

Bratislava 31. októbra (TASR) - Bratislava plánuje v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom vo výške 477,1 milióna eur. Ide o zvýšenie o 107 miliónov eur oproti roku 2018. Z toho však 75,6 milióna eur je príjmová operácia refinancovania úveru z dôvodu ukončenia zmluvy. Celkové výdavky rozpočtu 2019 sa očakávajú na úrovni 396,4 milióna eur. Ide o zvýšenie o 42 miliónov eur oproti tomuto roku. O budúcoročnom rozpočte rozhodne už nové zloženie mestského zastupiteľstva, ktoré vzíde z novembrových komunálnych volieb.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý chce svoj post obhájiť aj v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, hodnotí návrh rozpočtu na rok 2019 ako reálny a rozvojový. Mesto podľa neho vie, čo chce, a dokáže to aj zaplatiť. Počíta sa s rozbehnutými i novými projektmi.povedal Nesrovnal.V návrhu rozpočtu sú zahrnuté financie napríklad na realizáciu projektov električkových radiál, budovanie záchytných parkovísk, rozšírenie Harmincovej, budovanie parkov a opravy ciest. V návrhu sú zároveň aj nové investičné projekty, ako napríklad rekonštrukcia fontány na Námestí slobody, komunálny podnik či rekonštrukcia kúpeľov Grössling.Oproti minulému roku sú bežné príjmy vyššie o 30 miliónov eur, a to najmä vďaka vyšším príjmom z dane z príjmov fyzických osôb.vysvetlilo hlavné mesto. Príjmové finančné operácie sú oproti minulému roku vyššie o 79 miliónov eur pre potrebu refinancovania úveru v hodnote 75,5 milióna eur.Výdavky rozpočtu na rok 2019 sú v najväčšej miere zamerané na projekty v oblasti verejnej infraštruktúry, ktoré sú navrhnuté vo výške viac ako 105 miliónov eur. Druhou najvyššou položkou je mobilita a verejná doprava, ktorá počíta so sumou 90 miliónov eur. Treťou najväčšou položkou je vzdelávanie a voľný čas so sumou viac ako 72 miliónov eur a štvrtou veľkou položkou je poriadok a bezpečnosť so sumou vo výške viac ako 40 miliónov eur. Ostatnými položkami sú efektívna a transparentná samospráva, kultúra, šport, podpora služieb a cestovný ruch. Taktiež sociálna pomoc, služby, správa a nakladanie s majetkom mesta.Z navrhovaného rozpočtu mesta vyplýva, že dlhová zaťaženosť mesta by v budúcom roku mala poklesnúť pod 50 percent. Momentálne mesto predpokladá ku koncu roka 2018 výšku svojho dlhu 142 miliónov eur a dlhovú zaťaženosť 51,66 percenta.