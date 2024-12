Bratislava plánuje v budúcom roku obnoviť viacero verejných priestorov

Tri vynovené alebo nové parky

Obnova záhrady a skleníkov

25.12.2024 (SITA.sk) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo je rád, že sa mestu aj napriek zložitej situácii darí investovať do skvalitňovania verejného priestoru.„V tejto súvislosti by som za tento rok určite vypichol nový skatepark v Sade Janka Kráľa, ktorý sa stal veľmi rýchlo obľúbeným a využívaným priestorom na zmysluplné, aktívne trávenie voľného času a stretávanie sa rôznych komunít z rôznych častí Bratislavy a dokonca aj mimo nej,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA.Okrem nového skateparku tento rok otvorili aj ďalšie tri vynovené alebo nové parky - na Dunajskej, Legionárskej a Kazanskej.„V rámci projektu Mesto pre deti sme sa pustli do zásadnej premeny priestoru pred základnými školami na Vazovovej a Mudroňovej, ktoré sme začiatkom školského roka odovzdali obyvateľom a vďaka čomu sa zásadne zlepšila bezpečnosť detí v okolí týchto škôl,“ priblížil Vallo s tým, že v tomto projekte budú aj naďalej pokračovať.„V rámci tejto témy by som určite rád spomenul aj obnovu historických, ikonických a dôležitých stavieb nášho mesta,“ poznamenal primátor a ako príklad uviedol ikonickú lekáreň u Salvatora, ktorú sa mestu tento rok podarilo vrátiť do života.„Legendárne priestory, ktoré roky chradli, sme obnovili, vrátili sme do nich jedinečný barokový mobiliár a v lekárni je späť aj pravá lekárenská vôňa, pretože tu Slovenská lekárnická komora otvorila kvalitnú lekáreň pre všetkých,“ doplnil.Tento rok v Bratislave ožila aj ďalšia historická pamiatka - Georgievitsov palác, ktorý je sídlom najstaršej bratislavskej Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta a po novom v ňom vznikol aj úplne nový kultúrny priestor - Dom hudby.„Z projektov, ktoré by sme radi realizovali v nasledujúcom, prípadne ďalšom roku, možno spomenúť verejný priestor v okolí Domu služieb v Dúbravke alebo verejný priestor pri Vozovni v Krasňanoch,“ priblížil Vallo.S ďalších projektov spomenul obnovu Kochovej záhrady a skleníkov v Prűgerke, revitalizáciu okolia jazera Rohlík, či obnovu ďalšieho priestranstva v rámci projektu Živé miesta - pri križovatke ulíc Za farou a Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch.