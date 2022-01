Bratislava počas najchladnejších dní spúšťa krízový režim, chce ochrániť ľudí bez domova

Pomôcť môže aj verejnosť

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Mesto Bratislava spúšťa počas najchladnejších mesiacov – január a február krízový režim ako prevenciu pred umrznutím ľudí bez domova. Oddelenie komunikácie a marketingu mesta Bratislava priblížilo, že počas mrazov budú dostupné služby nízkoprahového krízového nocľahu.Na tieto účely sa využijú kapacity mestského karanténneho zariadenia na Hradskej 2. Jeho kapacita predstavuje 50 miest, v prípade plného stavu sú k dispozícii priestory v Nocľahárni sv. Vincenta Depaul.Pomôcť pri ochrane ľudí bez domova môže aj verejnosť, a to zavolaním na linku 159 od 19:00 do 7:00 ráno, keď jednotky mestskej polície venujú zvýšenú pozornosť pomoci ľuďom bez domova. „Operátori mestskej polície podnet vyhodnotia, vyrazia na miesto a poskytnú ohrozenému človeku pomoc. Zároveň budú počas najbližších týždňov všetky jednotky Mestskej polície, v spolupráci so Sekciou sociálnych vecí Magistrátu Bratislavy, počas nočných hodín sami vyhľadávať ľudí v núdzi, ktorým hrozí riziko umrznutia,“ priblížilo oddelenie komunikácie.Dodalo, že členovia mestskej polície budú rozdávať materiálnu pomoc, ako sú deky, spacáky, karimatky či teplé odevné doplnky a zároveň budú zabezpečovať krízovú intervenciu. V praxi by to znamenalo, že Mestská polícia privolá spolupracujúcu prepravnú službu, ktorá zaistí prevoz ohrozeného človeka do zimného krízového nocľahu.Oddelenie komunikácie poukázalo na to, že terénny tím mesta od začiatku zimy posilnil krízovú intervenciu v uliciach a ešte intenzívnejšie rozdáva materiálnu pomoc ľudom v ohrození. Dôležitým partnerom mesta pri pomoci ľudom bez domova sú aj mimovládne organizácie, ktoré budú jednotlivo meniť svoj chod tak, aby vedeli pomôcť prekonať najmrazivejšie dni a znížiť tak riziko umrznutia medzi ľuďmi, ktorí prišli o domov.