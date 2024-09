Bratislava počíta rozsah škôd po záplavách v miliónoch, niektoré cesty sú stále neprejazdné

aktualizované 18. septembra, 13:52



Sumarizovanie škôd

Opatrenia

Neprejazdné cesty

18.9.2024 (SITA.sk) -Bratislava počíta škody spôsobené záplavami v uplynutých dňoch v miliónoch. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla „Postupne prechádzame jednotlivé miesta a sumarizujeme rozsah škôd, ale celkovo ich bude možné vyčísliť až po úplnom opadnutí vody. Už teraz ich však rátame v miliónoch eur," skonštatoval.Hlavné mesto pozitívne hodnotí spoluprácu so záchrannými a ostatnými zložkami v rámci povodňových opatrení. „Naša spolupráca v teréne s políciou, hasičmi, vojakmi, záchranármi aj vodohospodármi bola veľmi dobrá. Sme radi, že keď ide o životy, zdravie a ochranu majetku našich občanov, dokážeme sa povzniesť nad rozdiely a byť tu hlavne pre nich," doplnil hovorca.V budúcnosti sa predísť škodám pri podobných živelných pohromách podľa mesta úplne nedá, robia však opatrenia, aby rozsah takýchto škôd bol čo najmenší.„Aj na základe predchádzajúcich skúseností ako napríklad vojna na Ukrajine, migračná vlna či Covid budujeme a rozvíjame kapacity krízového riadenia na magistráte, kde funguje nový útvar krízového riadenia. Jeho zmysel a opodstatnenosť sa potvrdili aj v prechádzajúcich dňoch," uzavrel Bubla.V Bratislave sú pre poveternostné podmienky niektoré komunikácie stále neprejazdné. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková , ide najmä o cesty v Devíne a Devínskej Novej Vsi. Ťažko prejazdná je Istrijská ulica, po ktorej neodporúčajú prejazd.Neprejazdná je stále Devínska cesta, Slovanské nábrežie a Devínske jazero. Ulica Na Hriadkach je zahradená pre protipovodňové opatrenia.„Doprava pre obyvateľov Devína je riešená formou kyvadlovej dopravy nákladnými vozidlami Ozbrojených síl SR, ktorá vozí obyvateľov od kostola smer Devínska Nová Ves a na ulicu Na Hriadkach," uvádza hovorkyňa.V Petržalke je neprejazdná Viedenská cesta od výstaviska až po úsek pod Starým mostom a Kočánkova ulica po Starý most.