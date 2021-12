Bratislava postupne vymení verejné osvetlenie za moderné LED svietidlá, má na to vytvorený manuál

osvetlenie

Manuál prináša jasné pravidlá

Jednotný dizajn v jednom priestore

Dôležitá je aj energetická efektívnosť

Vzniká nový mestský podnik

18.12.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislava má manuál pre verejné, v najbližších rokoch plánuje veľkú modernizáciu. V tlačovej správe o tom informovala Annamária Ondrejková z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).„Hlavné mesto plánuje komplexne modernizovať a rekonštruovať verejnév Bratislave. Postupná obnova sa bude realizovať v súlade s novým manuálom, ktorý pripravili odborníci z MIB v spolupráci s magistrátom," uviedla.Podrobný dokument prináša návod, kde a ako má byťosádzané, aby nevytváralo vo verejnom priestore prekážku.Bližšie tiež určuje minimálnu úroveň kvality dizajnu v jednotlivých zónach mesta.„Vďaka jasným pravidlám sa docieli správne umiestňovanie osvetľovacích stožiarov a funkčný dizajn svietidiel," poznamenal MIB.Dokument prináša jednotné usmernenia pre verejnéštandardných ulíc, križovatiek, priechodov pre chodcov, zastávok MHD, parkov, vnútroblokov, cyklochodníkov, veľkých parkovísk, detských ihrísk, športovísk či historických verejných priestorov.„Detailne sa venuje správnemu umiestňovaniu pouličných lámp v priestore, materiálom, technickým kritériám, intenzite svetla, farbe či dizajnu," dodáva MIB.V rámci jedného verejného priestoru by mal byť využívaný jednotný dizajn verejnéhos rovnakou svietivosťou a farbou svetla.„Svietidlá musia osvetľovať priestor dostatočne a rovnomerne, no zároveň nesmú oslňovať či prispievať k svetelnému smogu," vysvetlila Ondrejková.Po novom by už pouličnénemalo tvoriť prekážky a sťažovať pohyb najmä chodcom.Tiež sa eliminujú chyby, ktoré vznikajú pri osádzaní stožiarov v uliciach mesta. Dôležitým kritériom je aj energetická efektívnosť, aby sa šetrili verejné financie.„Dokument je záväzný pre verejnév správe hlavného mesta. Pre súkromných aktérov má manuál odporúčací charakter," dodala.“V najbližších rokoch je naším zámerom modernizovať a rekonštruovať verejnév celom meste. Okrem výmeny pôvodných svietidiel za nové s LED svetelným zdrojom tiež pristupujeme k výmene stožiarov a káblových vedení, ktoré sú vo viacerých prípadoch po dobe svojej životnosti. Modernizácia a rekonštrukcia verejnéhookrem úspor na spotrebe elektrickej energie prináša aj potenciál rozvoja siete nabíjacích staníc pre elektromobily, a tiež metropolitnej optickej siete,” poznamenal vedúci oddelenia, sietí a energetiky z magistrátu Bratislavy Juraj Nyulassy.Do roku 2025 plánuje mesto vymeniť všetkých takmer 50-tisíc svietidiel vo svojej správe za moderné LED svietidlá.„Novovznikajúci mestský podnik Technické siete Bratislava postupne prevezme prevádzku všetkých svietidiel do konca roka 2023 a umožní tak nielen výrazne zrýchliť modernizáciu verejného, ale aj zabezpečiť jeho dlhodobo udržateľnú prevádzku," uviedla Ondrejková.Princípy a štandardy verejnéhosú súčasťou Manuálu verejných priestorov. Všetky dokumenty sú voľne dostupné v elektronickej podobe na stránke www.manual.mib.sk.