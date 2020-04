Bratislava prijala nové opatrenia proti šíreniu koronavírusu a posilní hliadky mestskej polície

Počasie bude lákať ľudí von

3.4.2020 - Hlavné mesto prijalo nové opatrenia proti šíreniu koronavírusu. V piatkovej tlačovej správe o tom informoval hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla."Mesto rozširuje pomoc pre seniorov. Nové opatrenia sa týkajú aj mestskej hromadnej dopravy zamerané na dodržiavanie bezpečného odstupu cestujúcich vo vozidlách MHD a intenzívnejšiu dezinfekciu vozidiel," uviedol magistrát a dodal, že vzhľadom na očakávané pekné počasie posilňuje aj hliadky mestskej polície najmä na obľúbených a často navštevovaných miestach v Bratislave, aby dohliadli na dodržiavanie odporúčaní hygieny a Ústredného krízového štábu SR."Aj vzhľadom na to, že cez víkend sa očakáva pekné počasie a ľudí to, prirodzene, bude lákať von, a aj na základe skúseností z predchádzajúcich dní ešte viac zintenzívňujeme informačnú kampaň na obľúbených miestach Bratislavčanov, ako je hrádza pri Dunaji, Železná studnička, Koliba, Kamzík, nábrežie, Sad Janka Kráľa či Devín," uvádza mesto, ktoré prosí Bratislavčanov aby zvážili vstup na tieto miesta, prípadne radšej zvolili iné menej frekventované lokality."Ak sa tu predsa len rozhodnú tráviť voľný čas, tak s rúškom a dodržiavaním bezpečného odstupu od ďalších návštevníkov," doplnil magistrát. Okrem nových informačných tabúľ budú na tieto miesta dozerať posilnené hliadky mestskej polície. Mesto je pripravené v prípade potreby požiadať o súčinnosť aj štátnu políciu.Ďalšie opatrenie je zamerané na pomoc pre seniorov. "Hlavné mesto už pred časom spustilo telefonickú infolinku pre seniorov, ktoré funguje od 8:00 do 17:00 každý deň a poskytuje pomoc a poradenstvo pre túto najzraniteľnejšiu skupinu Bratislavčanov. Na senior linku najnovšie pribudnú psychológovia v časoch medzi 13:00 a 17:00 v pondelok až piatok. Seniorom budú pomáhať zvládať stres a nával informácií," uvádza mesto.Pre ľudí bez domova mesto v spolupráci s armádou zabezpečilo prvé tri hygienické stanice v meste - na Námestí hraničiarov v Petržalke, vo Vrakuni pri Pentagone a na Námestí SNP.Ide o cisterny s pitnou vodou napojené na žľaby. Opatrenie má pomôcť, aby ľudia bez domova mali zabezpečený prístup k pitnej vode a k základnej hygiene.Po sérii už prijatých opatrení prijíma ďalšie opatrenia aj Dopravný podnik Bratislava. Nové oznamy na vozidlách MHD a zastávkach budú vyzývať na dodržiavanie bezpečného odstupu cestujúcich vo vozidlách MHD, aby cestujúci obsadzovali iba sedadlá pri okne. O opatreniach budú informovať aj akustické hlásenia vo vozidlách."Dopravný podnik naďalej pokračuje v každodennej dezinfekcii vozidiel. Navyše každý vodič dostal dezinfekciu na madlá a bol vydaný pokyn, aby aspoň jedenkrát počas služby vodič tieto madlá vyčistil dezinfekčným prostriedkom," doplnilo mesto. Nad rámec toho budú vytvorené špeciálne služby, ktoré zabezpečia dezinfekciu vozidiel v premávke na konečných zastávkach.