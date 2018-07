Bratislava: Primátor I. Nesrovnal údajne háji záujmy developerov

Na archívnej snímke Ivo Nesrovnal. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 3. júla (TASR) – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal je priateľom developerov a finančných žralokov. Tvrdia to bratislavskí mestskí poslanci Dana Čahojová, Lucia Štasselová, Ján Hrčka a Gábor Grendel. Poukazujú pritom na minuloročné listy, ktoré Nesrovnal adresoval vtedajšiemu podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD).Listy sa týkajú žiadostí o udelenie štatútu významnej investície pre projekty developerov HB Reavis a J&T Real Estate v Bratislave a podľa poslancov dokumentujú diametrálne odlišný postoj primátora s postojom poslancov hlavného mesta a dotknutých mestských častí.skonštatovala Čahojová. Primátor podľa jej slov podal vláde stanovisko v presnom opaku toho, čo od neho žiadali poslanci.Grendel tvrdí, že vďaka týmto listom, ktoré sprístupnil štát, a nie magistrát, je jasné, že primátor oklamal verejnosť i poslancov. Názor Nesrovnala bol podľa neho jasný, a to, že urobí všetko preto, aby vyšiel v ústrety žiadateľom o udelenie štatútu významnej investície.podotkol.Nesrovnal minulý rok opakovane médiám a ani poslancom nepovedal jasne, či súhlasí, alebo nesúhlasí s udelením štatútu významnej investície pre tieto projekty. Tvrdil však, že o žiadostiach nerozhoduje on ani mesto, ale vláda.Developer HB Reavis sa v marci 2017 rozhodol požiadať štát o udelenie štatútu významnej investície pre skupinu jeho projektov v Bratislave, zóne Nivy a v Petržalke. Je v nich zahrnutá aj nová autobusová stanica či lanovka cez Dunaj. Štatút mal podľa developera priniesť zrýchlenie administratívnych procesov pri budovaní novej štvrte. Celkovo sa investícia blíži k jednej miliarde eur.Začiatkom augusta 2017 požiadala o udelenie štatútu významnej investície aj spoločnosť J&T Real Estate. Ten mal zjednodušiť a urýchliť procesy súvisiace s rozvojom nového centra hlavného mesta na oboch stranách Dunaja. Developer chce preinvestovať približne 1,2 miliardy eur, jeho súčasťou sú aj nový peší most cez Dunaj a električkové trate.Obaja developeri však v decembri 2017 stiahli svoje žiadosti o udelenie štatútu významnej investície. Investor J&T Real Estate to zdôvodnil neštandardným priebehom vnímania žiadosti a komplikovanosťou procesov sprevádzajúcich jej schválenie. HB Reavis zas snahou o ďalšie precizovanie detailov v úzkej spolupráci s hlavným mestom, vládou a všetkými zainteresovanými orgánmi. Zo svojich rozsiahlych projektov v Bratislave však neupúšťajú. Podľa Nesrovnala nastal čas otvoriť debatu o vylepšení zákona o významných investíciách.