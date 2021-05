Bratislava rozšíri a zmodernizuje kamerový systém, do bezpečnosti investuje pol milióna eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.5.2021 - Bratislava obstará kamerový systém za viac ako pol milióna eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).„Predmetom zákazky je modernizácia, rozširovanie a poskytovanie servisných služieb mestského kamerového systému hlavného mesta SR Bratislavy a osadenie kamier na vstupy jednotlivých expozitúr mestskej polície," uvádza sa v oznámení ÚVO. Predpokladaná hodnota zákazky je 568 024 eur bez DPH a lehota na predkladanie žiadostí o účasť vo verejnej súťaži je do 11. júna.„V budúcnosti sa tiež počíta hlavne s rýchlootočnými kamerami typu Dome, určenými pre prácu vo vonkajšom prostredí s prepojením cez FTP kábel do technologickej stanice," uvádza hlavné mesto s tým, že technologická stanica bude pripojená v určenom mieste do siete verejného obstarávateľa resp. do inej dátovej siete, IP prenosovým systémom na server Sense, ktorý umožňuje zobrazenie ľubovoľnej kamery a jej ovládanie na ktoromkoľvek monitorovacom pracovisku.„Na niektorých miestach budú použité aj statické kamery do vonkajšieho prostredia podľa požadovanej minimálnej špecifikácie," dodáva obstarávateľ.