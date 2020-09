Bratislava ruší tradičné vianočné trhy, dôvodom je druhá vlna pandémie koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.9.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislava ruší tohtoročné vianočné trhy. Informovala o tom hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová "Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s pandémiou COVID-19 a najnovšie opatrenia, ktoré oznámil Ústredný krízový štáb SR, žiaľ, oznamujeme, že tohtoročný Vianočný hlavný trh musíme zrušiť," uviedla hovorkyňa.Ak by aj podľa Rajčanovej druhá vlna pandémie začala ustupovať, je jasné, že do konca novembra sa situácia nezmení natoľko, aby bolo opäť možné organizovať podujatia, na ktorých sa v relatívne blízkom kontakte stretávajú tisíce obyvateľov a návštevníkov."Pripravujeme sa ale na to, aby sme do ulíc nášho mesta aj v tejto dobe priniesli vianočnú atmosféru spôsobom, ktorý bude bezpečný v epidemiologickej situácii a pri opatreniach, ktoré vtedy budú platiť," uzavrela.