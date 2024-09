Bratislava sa pripravuje na prívalové dažde, mesto varuje aj pred stúpajúcou hladinou Dunaja a Moravy

Kapacity na odsávanie vody

Zrušenie cyklistických pretekov

11.9.2024 (SITA.sk) - Bratislava sa pripravuje na prívalové dažde, ktoré majú nastať v najbližších dňoch. Informuje o tom hovorca magistrátu Peter Bubla „Od štvrtka 12. septembra poobedia do nedele sú podľa predpovedí meteorológov očakávané extrémne silné dažde a vietor, ktoré majú zasiahnuť aj Bratislavu. S tým je spojená aj možná stúpajúca hladina riek Dunaja a Moravy, prípadne ich vyliatie v niektorých lokalitách v záplavovom území," uviedol. Hlavné mesto sa podľa hovorcu na stúpajúcu hladinu vodných tokov predbežne pripravuje.„Sme v kontakte so Slovenským vodohospodárskym podnikom , v ktorého kompetencii je inštalácia protipovodňových zábran," poznamenal s tým, že na pomoc pri inštalácii zábran sú pripravení vyčleniť aj svoje interné kapacity a na spoluprácu rôzneho druhu je pripravená aj mestská polícia.Zabezpečené a v pohotovosti sú podľa Bublu aj kapacity na odsávanie vody z podchodov, podjazdov a povrchov ciest, zametacie vozidlá, či polčíci pre odstraňovanie popadaných drevín.„Počas celého roka pravidelne zabezpečujeme čistenie približne 11-tisíc kanalizačných vpustov v Bratislave. Tie sú kľúčové pre odvedenie vody z komunikácií do kanalizácie," skonštatoval s tým, že pri aktuálnej predpovedi však môžu nastať aj lokálne situácie so zatopením podchodov či komunikácií.Vzhľadom na očakávaný silný vietor prijali opatrenia aj Mestské lesy v Bratislave , ktoré odporúčajú vyhnúť sa v najbližších dňoch z bezpečnostných dôvodov návšteve lesoparku. Z tohto dôvodu už zrušili cyklistické preteky, zatvoria bufety a rušia tiež pobyty v altánkoch a domčekoch na strome.„Z rovnakých dôvodov prosíme Bratislavčanov, aby nenavštevovali verejné parky vrátane Sadu Janka Kráľa," vyzval hovorca. Na úrovni hlavného mesta zvolali krízový štáb s cieľom skontrolovať všetky prostriedky a postupy pre čo najlepšie zvládnutie situácie.„Samozrejme, napriek prípravám aj vyčleneným kapacitám sa môžu pri odstraňovaní následkov objaviť rôzne komplikácie, a preto už vopred prosíme o pochopenie a trpezlivosť," uzavrel Bubla s tým, že situáciu budú priebežne monitorovať a o prípadných opatreniach včas informovať.