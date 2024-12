Bratislava sa rozlúči s rokom 2024 programom na troch námestiach, ale ohňostroj na Silvestra nebude

Príhovor primátora Bratislavy

Ohňostroj opäť nebude

24.12.2024 (SITA.sk) - Bratislava sa rozlúči s rokom 2024 oslavami a programom v centre mesta. Po troch dňoch vianočného oddychu, už v piatok 27. decembra opäť otvoria stánky vianočných trhov. Ako informovala hovorkyňa Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Zuzana Bleho Francúzová, počas posledného dňa v roku ponúknu kultúrny program tri námestia - Hviezdoslavovo, Františkánske a Rybné námestie.Program na Hviezdoslavovom námestí odštartuje o 19:00 záznamom zo Silvestrovského koncertu Slovenskej filharmónie. „O 21:00 vystúpi skupina Funkiez a o 23:00 skupina Hex," priblížila hovorkyňa BKIS.Pred polnocou sa návštevníkom prihovorí primátor hlavného mesta Matúš Vallo . „Posledné sekundy roka odpočítame spoločne. Až do jednej hodiny rannej zahrá DJ Samurai,“ dodala Bleho Francúzová.Františkánske námestie ožije o 23:00 vďaka DJ dvojke Malalata. „Po spoločnom odpočítaní až do jednej hodiny si vypočujete FVLCVRM DJ set. DJ Mishikovi bude patriť Rybné námestie od polnoci,“ poznamenala hovorkyňa.Stánky Hlavného aj Staromestského trhu ponúknu občerstvenie počas predĺžených otváracích hodín až do jednej hodiny rannej. Bratislava opätovne upúšťa od vítania Nového roka ohňostrojom, a to najmä z ekologických, ale aj finančných dôvodov.Vianočné trhy na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí budú otvorené až do 6. januára 2025. „Symbolické putovanie kráľov naplánované na 6. januára uzavrie takmer sedem týždňov trvajúci zimný festival,“ priblížila hovorkyňa s tým, že do Trojkráľového sprievodu s bubeníkmi, gajdošmi a hviezdonošmi, naprieč historickou časťou mesta, sa môže pridať ktokoľvek.Podujatie vyvrcholí koncertom speváčky a skladateľky SKYVA na Františkánskom námestí.