Bratislava sa rúti do úverovej špirály, tvrdí poslanec Winkler – VIDEO

Peňazí nie je nikdy dosť

Problémom nie je profesionalita, ale lojálnosť

10.4.2025 (SITA.sk) - Bratislava sa rúti do úverovej špirály a ak to nezmeníme, tak pôjde gréckou cestou. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol nezaradený mestský poslanec Martin Winkler Ako dodal, ten kto raz vystrieda na poste súčasného primátora Matúša Valla , bude musieť zachrániť mesto pred týmto scenárom. „Nový primátor bude musieť podľa môjho názoru výrazne obmedziť počty administratívnych pracovníkov a urobiť audit mestských zmlúv," myslí si Winkler.Poslanec pripúšťa, že peňazí nie je nikdy dosť, avšak musíme sa zakrývať takou perinou, na akú máme. „Ja si myslím, že Bratislava má peňazí dostatok, len treba hospodárnejšie s nimi nakladať," poznamenal.„Keď sa bavíme o dlhovom zaťažení, ešte asi päť rokov dozadu platila Bratislava za úvery zhruba 300-tisíc eur ročne. Dnes platí 8 miliónov eur ročne. A to preto, že jednak sa výrazne zvýšila zadlženosť mesta a zvýšili sa aj úroky," skonštatoval primátorov odporca.Matúš Vallo má podľa neho všetko čo potrebuje, aby mohol efektívne riadiť mesto. Problémom na magistráte však podľa neho nie je profesionalita, ale lojálnosť.„Určite je na magistráte veľmi veľa šikovných ľudí, ale minimálne tí riadiaci pracovníci by asi potrebovali nejaké školenie z lepšej efektivity," myslí si Winkler. Ako príklad uviedol Bratislavský samosprávny kraj , ktorý podľa jeho názoru funguje omnoho efektívnejšie a nepotrebuje toľko zbytočných zamestnancov.