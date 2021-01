Bratislava sa snaží o získanie výnimky, primátor by rád vytvoril ďalšie odberové miesta

Ľudí odrádza čakanie

Mesto žiada od štátu výnimku

8.1.2021 (Webnoviny.sk) - Hlavné mesto chce pre svojich obyvateľov zvýšiť dostupnosť testovania na COVID-19 . K súčasným 19 testovacím miestam chce pridať ďalších 20 - 25 mobilných odberových miest (MOM), ktoré budú pre ľudí dostupnejšie.Na piatkovom brífingu to uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo. "Aby sme dokázali pandémiu zvládnuť v čase, kým bude zaočkovaných dostatok obyvateľov, čo ešte bezpochyby potrvá niekoľko mesiacov, rozhodli sme sa spustiť výrazne vyšší počet odberových miest," uviedol Vallo, podľa ktorého je kľúčové, aby testovacie miesta mohol využiť každý, kto ich potrebuje, a v čase, keď mu to vyhovuje.MOM sa majú využiť aj pri otvorení škôl či na pravidelné testovanie žiakov a rodičov.Bratislava je podľa primátora pripravená v prípade potreby aj na celoplošné testovanie. "Viaceré štúdie ukazujú, že pandémiu môže zvládnuť práve dlhodobé pravidelné testovanie," uviedol Vallo, ktorý si myslí, že obyvatelia sa chcú dať testovať, avšak odrádza ich nedostupnosť, najmä dlhé rady na odberových miestach a nedostupnosť testovania počas víkendov."Tieto prekážky potrebujeme odstrániť a celý proces zjednodušiť. Sme presvedčení, že ak umožníme obyvateľom testovať sa jednoducho a komfortne aspoň raz za týždeň, dobrovoľne sa testovať pôjdu a mohli by sme mať epidemiologickú situáciu v meste dlhodobejšie pod kontrolou," dodal s tým, že frekvencia testovania bude dobrovoľná v závislosti od potrieb testovaných."Za všetky bratislavské samosprávy sme sa obrátili na ministerstvo zdravotníctva so žiadosťou, aby sa čo najskôr spustila výzva na zriadenie MOM," uviedol ďalej Vallo a dodal, že mesto žiada od ministerstva, aby zmenil niektoré podmienky zriadenia MOM aspoň pre Bratislavu."Potrebujeme aby jeden subjekt mohol prevádzkovať viac MOM. Zároveň sme presvedčení, že je možné, aby mohli testy vykonávať aj medici bez prítomnosti zdravotníka," uviedol primátor s tým, že mesto žiada, aby odberové miesta mohli byť otvorené aj počas víkendov."Sme pripravení pomôcť vzniku aspoň 20 mobilných odberových miest, niektoré chceme zriadiť aj v našich mestských podnikoch," doplnil Vallo a dodal, že kým sa nezaočkuje 70 až 80 percent obyvateľov, bude dôležitá dostupnosť testovania.