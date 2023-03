Bratislava schválila rozpočet vo výške viac ako 607 miliónov eur, Vallo však pristúpi k zvýšeniu poplatkov

Kvalita života v Bratislave

23.3.2023 -Bratislava bude v tomto roku hospodáriť s viac ako 607 miliónmi eur. Mestskí poslanci o tom rozhodli na štvrtkovom zastupiteľstve a schválili rozpočet mesta na rok 2023. Príjmy bežného rozpočtu predstavujú viac ako 460 miliónov eur a výdavky viac ako 456 miliónov eur.Príjmy kapitálového rozpočtu poslanci schválili v sume viac ako 82 miliónov eur a výdavky viac ako 142 miliónov eur. Príjmové finančné operácie predstavujú viac ako 64 miliónov eur, výdavkové finančné operácie viac ako sedem miliónov eur.Primátor Matúš Vallo poznamenal, že je ťažké zlepšovať kvalitu života v Bratislave, keď vláda svoje hlavné mesto systematicky oberá o zdroje.„Legislatívna smršť z minulého roka obrala Bratislavu o 55 miliónov eur a dopady rozhodnutí vlády sa zákonite museli odraziť aj v navrhnutom mestskom rozpočte," uviedol primátor na sociálnej sieti.Podľa neho sú tri spôsoby, ktorými sa hlavné mesto môže vysporiadať s negatívnymi dopadmi, a to šetrením na vlastnej prevádzke, obmedzením projektov a služieb, či navýšením iných svojich príjmov a zvýšením cien poplatkov.Čo sa týka šetrenia, magistrát podľa Valla zruší desiatky pracovných pozícií, čím už v tomto roku ušetrí 1,5 mil. eur a v nasledujúcom roku ďalšie 3 mil. eur.„O 15 percent sme znížili spotrebu energií v našich budovách a prevádzkach, zastavili sme obnovu vozového parku magistrátu a znižujeme plánované výdavky na rekonštrukciu mestských budov," poznamenal primátor.Ako dodal, v rámci šetrenia má mesto tento rok na opravu a modernizáciu ciest a chodníkov o 5 mil. eur menej a menej pôjde aj na údržbu mostov.„Musíme pozastaviť výsadbu cibuľovín a kvitnúcich lúk, výsadba v rámci 10 000 stromov bude realizovaná len z externých zdrojov," skonštatoval Vallo s tým, že zrevitalizujú tiež menej verejných priestorov a spomalia realizáciu Živého námestia. Obnovu športovísk a budov umeleckých škôl museli zredukovať na minimum a 2,5 mil. eur musia škrtnúť z rozvoja sociálnych služieb.„S výnimkou oblastí, ako sú parkovacia politika alebo komunálny podnik, ktoré sú nové a rozširujú sa, v ostatných bežných aktivitách mesta pôjde o redukciu výkonov v priemere o 6 percent," dodal.Ani tieto úspory však podľa primátora nestačia na pokrytie celého výpadku príjmov. Preto mesto pristúpi k zvýšeniu poplatkov, ktoré sa podľa Valla nemenili niekoľko rokov.„Daň z ubytovania, čiže poplatok, ktorý platia najmä návštevníci mesta, narastie o 64 percent, čím získame 2,3 mil. eur do mestského rozpočtu," vysvetlil Vallo s tým, že v priemere o 25 percent stúpnu úhrady v zariadeniach pre seniorov, školné v základných umeleckých školách, poplatky Marianum a vstupné na športoviská a mestské kultúrne inštitúcie. Celkovo tak mesto získa 3,7 mil. eur na prevádzku služieb a infraštruktúru.Primátor zároveň dodal, že v závislosti od toho, ako sa budú napĺňať prognózy a situácia s infláciou a cenami energií, a tiež v závislosti od prístupu vlády k hlavnému mestu, môžu čakať obyvateľov aj ďalšie nepopulárne rozhodnutia o cenách cestovného v mestskej hromadnej doprave, za odvoz odpadov, a do nasledujúcich rokov sa to bude týkať aj dani z nehnuteľnosti.