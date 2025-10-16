|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 16.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladimíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. októbra 2025
Bratislava spúšťa prvú etapu projektu Živé námestie, prinesie zásadnú zmenu pre centrálny verejný priestor – FOTO
Tagy: Bratislava-Staré Mesto Kamenné námestie Námestie Nežnej revolúcie v Bratislave Námestie SNP v Bratislave Primátor Bratislavy Živé námestie
Hlavné mesto spúšťa prvú etapu projektu Živé námestie, ktorý prinesie zásadnú premenu centrálneho verejného priestoru - Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného ...
Zdieľať
16.10.2025 (SITA.sk) - Hlavné mesto spúšťa prvú etapu projektu Živé námestie, ktorý prinesie zásadnú premenu centrálneho verejného priestoru - Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia.
Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo a starosta Starého Mesta Matej Vagač, ide o jedno z najfrekventovanejších a najdôležitejších miest v centre, ktoré sa po rokoch príprav dočká kvalitnej obnovy.
Prvá etapa, ktorá sa začne už tento mesiac, sa zameria na Námestie SNP a Námestie Nežnej revolúcie. Konkrétne pôjde o juh Poštovej ulice a úsek Námestia SNP pri kostole Milosrdných bratov, okolie Pamätníka SNP, Námestie Nežnej revolúcie a časť Námestia SNP od Treskoňovej po Špitálsku. Celkový rozsah prác v rámci prvej etapy bude viac ako 16-tisíc metrov štvorcových.
Projekt prinesie viac zelene a vody v území – pribudne najmenej 29 nových stromov, 130 metrov štvorcových trávnatých plôch a 406 metrov štvorcových podsadieb. Jeho súčasťou budú tiež vodozádržné opatrenia – podzemné nádrže na zachytávanie dažďovej vody, vodopriepustné plochy a vsakovacie rigoly, ale aj nové prepojenia a chodníky, ktoré zabezpečia jednoduchší a bezbariérový pohyb peších.
Pôvodné betónové a asfaltové povrchy nahradí žulová dlažba, pribudne nový mobiliár ako bratislavské lavičky, smetné koše, cyklostojany a verejné osvetlenie. Súčasťou obnovy bude aj nasvietenie fasád významných budov a dôstojnejšie okolie Pamätníka SNP, ale aj nové parkovacie mikrozóny pre rezidentov na Drevenej a Klobučníckej. Víťazný návrh premeny verejného priestoru pochádza z dielne Atelier LOIDL v spolupráci s BPR.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava spúšťa prvú etapu projektu Živé námestie, prinesie zásadnú zmenu pre centrálny verejný priestor – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Celkový rozsah prác
Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo a starosta Starého Mesta Matej Vagač, ide o jedno z najfrekventovanejších a najdôležitejších miest v centre, ktoré sa po rokoch príprav dočká kvalitnej obnovy.
Prvá etapa, ktorá sa začne už tento mesiac, sa zameria na Námestie SNP a Námestie Nežnej revolúcie. Konkrétne pôjde o juh Poštovej ulice a úsek Námestia SNP pri kostole Milosrdných bratov, okolie Pamätníka SNP, Námestie Nežnej revolúcie a časť Námestia SNP od Treskoňovej po Špitálsku. Celkový rozsah prác v rámci prvej etapy bude viac ako 16-tisíc metrov štvorcových.
Betónové a asfaltové plochy
Projekt prinesie viac zelene a vody v území – pribudne najmenej 29 nových stromov, 130 metrov štvorcových trávnatých plôch a 406 metrov štvorcových podsadieb. Jeho súčasťou budú tiež vodozádržné opatrenia – podzemné nádrže na zachytávanie dažďovej vody, vodopriepustné plochy a vsakovacie rigoly, ale aj nové prepojenia a chodníky, ktoré zabezpečia jednoduchší a bezbariérový pohyb peších.
Pôvodné betónové a asfaltové povrchy nahradí žulová dlažba, pribudne nový mobiliár ako bratislavské lavičky, smetné koše, cyklostojany a verejné osvetlenie. Súčasťou obnovy bude aj nasvietenie fasád významných budov a dôstojnejšie okolie Pamätníka SNP, ale aj nové parkovacie mikrozóny pre rezidentov na Drevenej a Klobučníckej. Víťazný návrh premeny verejného priestoru pochádza z dielne Atelier LOIDL v spolupráci s BPR.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava spúšťa prvú etapu projektu Živé námestie, prinesie zásadnú zmenu pre centrálny verejný priestor – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bratislava-Staré Mesto Kamenné námestie Námestie Nežnej revolúcie v Bratislave Námestie SNP v Bratislave Primátor Bratislavy Živé námestie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Španielska polícia vyšetruje zmiznutie obrazu Pabla Picassa v hodnote 600-tisíc eur
Španielska polícia vyšetruje zmiznutie obrazu Pabla Picassa v hodnote 600-tisíc eur
<< predchádzajúci článok
Špičková konferencia TMA Slovensko – Reštrukturalizačné fórum 2025 zvýraznila potrebu transparentnosti pri reštrukturalizácii firiem
Špičková konferencia TMA Slovensko – Reštrukturalizačné fórum 2025 zvýraznila potrebu transparentnosti pri reštrukturalizácii firiem