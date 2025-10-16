Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 16. októbra 2025
 Meniny má Vladimíra
16. októbra 2025

Bratislava spúšťa prvú etapu projektu Živé námestie, prinesie zásadnú zmenu pre centrálny verejný priestor – FOTO


Tagy: Bratislava-Staré Mesto Kamenné námestie Námestie Nežnej revolúcie v Bratislave Námestie SNP v Bratislave Primátor Bratislavy Živé námestie

Hlavné mesto spúšťa prvú etapu projektu Živé námestie, ktorý prinesie zásadnú premenu centrálneho verejného priestoru - Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného ...



565243410_1115954870728626_6034823886214165752_n e1760619112199 676x495 16.10.2025 (SITA.sk) - Hlavné mesto spúšťa prvú etapu projektu Živé námestie, ktorý prinesie zásadnú premenu centrálneho verejného priestoru - Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia.

Celkový rozsah prác


Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo a starosta Starého Mesta Matej Vagač, ide o jedno z najfrekventovanejších a najdôležitejších miest v centre, ktoré sa po rokoch príprav dočká kvalitnej obnovy.

Prvá etapa, ktorá sa začne už tento mesiac, sa zameria na Námestie SNP a Námestie Nežnej revolúcie. Konkrétne pôjde o juh Poštovej ulice a úsek Námestia SNP pri kostole Milosrdných bratov, okolie Pamätníka SNP, Námestie Nežnej revolúcie a časť Námestia SNP od Treskoňovej po Špitálsku. Celkový rozsah prác v rámci prvej etapy bude viac ako 16-tisíc metrov štvorcových.

Betónové a asfaltové plochy


Projekt prinesie viac zelene a vody v území – pribudne najmenej 29 nových stromov, 130 metrov štvorcových trávnatých plôch a 406 metrov štvorcových podsadieb. Jeho súčasťou budú tiež vodozádržné opatrenia – podzemné nádrže na zachytávanie dažďovej vody, vodopriepustné plochy a vsakovacie rigoly, ale aj nové prepojenia a chodníky, ktoré zabezpečia jednoduchší a bezbariérový pohyb peších.

Pôvodné betónové a asfaltové povrchy nahradí žulová dlažba, pribudne nový mobiliár ako bratislavské lavičky, smetné koše, cyklostojany a verejné osvetlenie. Súčasťou obnovy bude aj nasvietenie fasád významných budov a dôstojnejšie okolie Pamätníka SNP, ale aj nové parkovacie mikrozóny pre rezidentov na Drevenej a Klobučníckej. Víťazný návrh premeny verejného priestoru pochádza z dielne Atelier LOIDL v spolupráci s BPR.


Zdroj: SITA.sk - Bratislava spúšťa prvú etapu projektu Živé námestie, prinesie zásadnú zmenu pre centrálny verejný priestor – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislava-Staré Mesto Kamenné námestie Námestie Nežnej revolúcie v Bratislave Námestie SNP v Bratislave Primátor Bratislavy Živé námestie
