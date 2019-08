Bratislava spúšťa výberové konanie k prenájmu stánkov vianočných trhov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) – Hlavné mesto spúšťa výberové konanie na prenájom stánkov počas tohtoročných Vianočných trhov 2019. Tie sa budú konať na Hlavnom námestí v Bratislave od 22. novembra do 22. decembra. Záujemcovia sa môžu po prvýkrát prihlasovať aj elektronicky, rozširuje sa tiež ponúkaný sortiment.informuje hlavné mesto.Hlavným kritériom pri posudzovaní nebude ponúkaná cena za prenájom stánku, ale kvalita ponúkaného tovaru. Posudzovať sa bude napríklad aj to, či je predajca zároveň aj producentom tovaru. V rámci kvalitatívnych parametrov sa bude prihliadať aj na originalitu a kvalitu ponúkaného produktu a jeho prezentáciu zákazníkom, či má produkt regionálny charakter, či je typickou vianočnou špecialitou. Dôraz sa bude klásť aj na referencie uchádzača, ako aj na to, či predajca dbá pri svojej prevádzke na dosah na životné prostredie.poznamenáva samospráva. Nové prevedenie tak čaká aj usporiadanie stánkov, novinkou bude tiež "zero waste", čiže snaha predchádzať vzniku odpadu a tiež znižovať množstvo komunálneho odpadu. Používať sa preto budú výlučne vratné poháre a kompostovateľné riady.Bližšie informácie sú spolu so žiadosťou a podmienkami pre predajcov zverejnené na webovej stránke hlavného mesta.