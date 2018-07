Bratislava spustila pilotný projekt bezpečnostných orezov strom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júla (TASR) - Bratislava v rámci zabezpečenia komplexnej starostlivosti o dreviny spustila pilotný projekt bezpečnostných orezov stromov v mestských častiach Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov. Projekt bude realizovaný do konca septembra, pričom celkové náklady budú vyčíslené po ukončení prác. Mesto o tom informuje na svojom webe.S orezmi začali pri petržalskom Chorvátskom ramene, kde zasahovali konáre do chodníka a ohrozovali chodcov.priblížil bratislavský primátor Ivo Nesrovnal.Orezy sa vykonávajú vysokozdvižnými plošinami a stromolezcami. V prvej fáze projektu sa zabezpečí komplexná starostlivosť v Petržalke a Starom Meste. V druhej časti pilotného projektu to bude Ružinov a Nové Mesto.informuje mesto. Ďalší predpokladaný orez stromov v daných lokalitách odhaduje magistrát po piatich rokoch.Kritériami na výber lokalít v Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a Petržalke boli množstvo evidovaných podnetov a sťažností obyvateľov, rozloha a odhadovaný počet drevín, spojitosť plôch vo vlastníctve a v priamej správe hlavného mesta na stabilizovanom území s prevládajúcou funkciou bývania hromadnej bytovej výstavby.Po vyhodnotení pilotného projektu komplexnej starostlivosti o dreviny budú navrhnuté nové lokality v ďalších mestských častiach Bratislavy.podotkol magistrát. Systém komplexnej starostlivosti o dreviny zahŕňa komplexné opatrenia pre všetky dreviny vo vybraných územiach, a to zdravotný orez drevín, bezpečnostný orez drevín, redukčný orez drevín, odstránenie suchých drevín a odstránenie inváznych drevín.