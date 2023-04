Bratislava uvidí gigantické vajce aj obrovský 30-metrový mechanický kvet

Obrie objekty v miniatúrnom svete

9.4.2023 (SITA.sk) - Celý svet aktuálne prežíva jedny z najvýznamnejších sviatkov roka – Veľkú noc . Okrem cirkevného významu v našich končinách tieto sviatky oslavujeme aj šibačkou, ktorej neodlúčiteľnými symbolmi sú oblievačka a korbáč, ktorým junáci šibú dievčatá prajúc im zdravie, šikovnosť a plodnosť.Nežnejšie pohlavie sa šibačom odvďačí azda najvýraznejším symbolom Veľkej noci – vajcom. To predstavuje životnú silu, narodenie, nesmrteľnosť a vďaka škrupine aj pocit bezpečia. Práve vajce je aj hlavnou témou farebného predstavenia Cirque du Soleil – OVO (portugalsky “vajce“).Okrem tradičného významu, ako pri nadchádzajúcich sviatkoch, v šou určenej pre malých i veľkých divákov, mystické vajce spôsobí poriadny rozruch a hlavným hrdinom ponúkne i ďalší význam. Gigantické vajce však ani zďaleka nie je jedinou monumentálnou rekvizitou, ktorú šou prinesie.OVO je šou plná zábavy, pohybu, humoru a v neposlednom rade aj ohromujúcej akrobacie. Zobrazuje farebný ekosystém a zabehnutý spôsob života malých chrobáčikov. Predstavenie začína pohľadom divákov na gigantické vajce o rozmeroch 8,5 metra na šírku a takmer sedem metrov na výšku.Tajomný objekt z vonkajšieho sveta hmyzej komunity je v očiach jej obyvateľov nevysvetliteľná záhada. Tento nadčasový symbol plodnosti a regenerácie sa tak stáva dominantným vnemom návštevníkov podujatia. Okrem otváracej scény sa znovu objaví v niekoľkých rôznych formách v priebehu predstavenia, ako napríklad aj v podaní kladenia vajíčok hmyzích predstaviteľov.





Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/CIRQUE-DU-SOLEIL-OVO?ID_partner=60

Les zo skutočných rastlín

Obrovský 30-metrový mechanický kvet

Najväčším prvkom javiska je 20 metrov vysoká a takmer 10 metrov široká stena, ktorá sa nachádza v jeho zadnej časti, zobrazuje súčasť prostredia, v ktorom si malí chrobáci nažívajú.Tento monument má viacnásobné využitie. Účinkujúci na ňu počas predvádzania úchvatných akrobatických kúskov vylezú alebo v nej jednoducho zmiznú. Je využívaná aj ako javisko, či plošina a odrazová rampa, no v neposlednom rade ako projekčná stena.Atmosféru hmyzieho ekosystému umocňujú zábery prírody, na ktorých získanie Cirque du Soleil použil špeciálnu technológiu na vybudovanie miniatúrneho lesa, ktorého natáčanie trvalo viac ako 40 dní. Les bol vybudovaný zo skutočných rastlín v rozmere stola 24 x 8 palcov.



Zrak divákov očarí aj obrovský 30-metrový mechanický kvet. Nádherná rastlina počas predstavenia zakvitá a stáva sa oveľa viac ako len rekvizitou, ale aj plnohodnotnou postavou, ktorá zasahuje do deja. Zaujímavosťou je, že tento krásny kúsok je kombináciou umenia, techniky a ľudského nadania. Je sčasti socha, čiastočný robot a čiastočne bábka ovládaná artistami.



Z pohľadu obyvateľov hmyzej komunity ide o uctievaný, inšpiratívny prvok ich prirodzeného prostredia. Zastúpenie rastlín zobrazujú aj tyče vytŕčajúce z pódia, ktoré predstavujú stonky kvetov. Vystupujúci sa vďaka nim objavujú a prostredníctvom dych berúcich akrobatickým kúskov prihovárajú publiku na rôznych úrovniach nad javiskom. Veľké alebo malé, nízke či vysoké, vo vzduchu či na zemi... je to predsa len vec perspektívy... a predstavivosti!



Cirque du Soleil zasvätí divákov do farebného sveta hmyzej komunity, plného kontrastu malého a veľkého, prostredníctvom siedmich predstavení OVO. Uskutočnia sa v bratislavskej Tipos Aréne – Zimný štadión Ondreja Nepelu. A to vo štvrtok, 19. októbra 2023 o 20:00. V piatok, 20. októbra 2023 o 20:00. Na sobotu, 21. októbra 2023, sú naplánované tri predstavenia o 12:00, 16:00 aj 20:00. V nedeľu, 22. októbra 2023 o 13:00 a o 17:00.

