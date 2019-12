Bratislava vyhlásila architektonickú súťaž na premenu Námestia SNP

Námestei SNP v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 10. decembra (TASR) – Mesto Bratislava vyhlásilo architektonicko-urbanistickú súťaž na komplexnú premenu jedného z najvýznamnejších mestských priestranstiev v centre Bratislavy, a to Námestia SNP a Kamenného námestia. Vyhlásenie výsledkov súťažného dialógu sa očakáva na konci júla 2020. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.Námestie SNP a Kamenné námestie sa nachádzajú v pamiatkovej zóne. Toto územie je historicko-spoločensky významným priestorom, ale zároveň aj dôležitým prestupným uzlom pre mestskú hromadnú dopravu. Je tam viacero pamiatkovo chránených objektov. "," uviedol Bubla.V rámci projektu Živé námestie, ktorého cieľom je nenáročnými zmenami na Námestí SNP a Kamennom námestí vytvoriť funkčný a prístupný mestský priestor, boli zozbierané dáta a spracované analýzy, ktoré sa týkajú týchto námestí. "" podotkol hovorca. Zámerom je, aby budúcu podobu námestí pomohli vytvoriť čo najlepší architekti a aby bola tým najlepším, čo je v súčasnosti možné.Prihlásiť sa do súťaže je možné do 17. januára 2020. Na začiatku vyberie komisia z prihlásených tímov štyri, ktoré sa na základe predložených podkladov budú javiť ako najspôsobilejšie na spracovanie kvalitného návrhu. "," priblížil Bubla.Po diskusii dostanú spätnú väzbu a usmernenia na ďalšie dopracovanie. Následne s odstupom približne ďalších dvoch mesiacov predstavia súťažiaci už dopracované návrhy, komisia ich po diskusii vyhodnotí a zoradí podľa kvality. "," spresnil hovorca.Členmi komisie budú primátor Bratislavy Matúš Vallo, starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, domáci i zahraniční architekti Igor Marko, Michal Fišer, Marko Studen, Daniel Zimmermann či Pierre Alain Ttrévelo.