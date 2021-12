Bratislava vyrába veľmi veľa peňazí, tvrdí primátor Vallo, na prevádzku ich však od štátu dostáva radikálne menej

Ľudia v Bratislave zarábajú peniaze

Najväčším problémom je doprava

26.12.2021 (Webnoviny.sk) - Najväčším deficitom Bratislavy v porovnaní so zahraničnými mestami je nedostatok financií. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol primátor hlavného mesta Matúš Vallo.„Peniaze sú obrovský deficit Bratislavy. Keď si zoberieme tabuľky a porovnanie na rovnakej kvalitatívnej báze, napríklad medzi Brnom, Prahou či Viedňou, je jasné, že Bratislava získava od štátu na svoju prevádzku radikálne menej peňazí ako tieto mestá," poznamenal s tým, že nie je úplne možné dosahovať európsku kvalitu bez peňazí, čo je hlavný problém Bratislavy.Primátor si myslí, že nám stále chýba politická garnitúra, ktorá uzná Bratislavu, že je hlavné mesto a dá jej to, čo jej patrí.„Bratislava vyrába veľmi veľa peňazí, ľudia tu zarábajú peniaze, ale tie nejdú späť do Bratislavy, ale sú rovnomerne rozdelené po celom Slovensku. Sme solidárni, ale potrebujeme, aby bolo jasne povedané, že vykonávame funkcie pre celé Slovensko a musí sa to niekde odzrkadliť, zatiaľ to tak nie je," skonštatoval Vallo.Za najväčší problém hlavného mesta považuje dopravu. „Chýba tu koncept, ktorý máme urobený, aj sme sa do neho pustili, ale COVID-19 všetko zmenil," ozrejmil Vallo a doplnil, že mesto začalo radikálne investovať do mestskej hromadnej dopravy (MHD) a popri tom obnovovať mnohé cesty tak, aby infraštruktúra pre autá, chodcov a cyklistov bola kvalitná, pri dôraze na MHD.„Tiež verejný priestor v Bratislave bol roky zanedbávaný," dodal primátor s tým, že v budúcom roku plánujú v rámci iniciatívy Živé miesta obnoviť zhruba 30 verejných priestorov.