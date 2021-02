Bratislava vysadila tisíce stromov a kríkov, v iniciatíve plánuje pokračovať

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.2.2021 (Webnoviny.sk) - V rámci iniciatívy 10-tisíc stromov pribudlo vlani v Bratislave 1 339 stromov a 6 598 kríkov. Magistrát hlavného mesta o tom informuje vo svojom profile na sociálnej sieti.„Aj vďaka vám pribudlo minulý rok v Bratislave 1 339 nových stromov a 6 598 kríkov, a to nepočítame náhradnú výsadbu,“ uviedla samospráva a dodala, že v roku 2020 podporilo iniciatívu 255 jednotlivcov a viac ako 20 občianskych združení, firiem či zastupiteľských úradov.„Hneď, ako nám to umožnia teplotné podmienky, odštartujeme jarnú výsadbu, ktorej plán spolu s už vysadenými stromami vyznačenými v mape nájdete na webovej stránke 10-tisíc stromov,“ doplnil magistrát.Hlavné mesto pracuje v rámci iniciatívy 10-tisíc stromov na pláne systematickej obnovy a udržateľnosti drevín. „Dreviny v lete chránia naše ulice pred prehrievaním, zlepšujú kvalitu ovzdušia, zmierňujú následky prívalových dažďov a poskytujú útočisko pre živočíchy a dôležitý hmyz. Zeleň je preto jednou z našich priorít,“ uvádza hlavné mesto, ktoré zároveň v rámci iniciatívy hľadá partnerov z radov firiem, inštitúcií, organizácií a komunít, ale aj obyvateľov, ktorí sa chcú zapojiť do aktivít na podporu zelene v hlavnom meste.