Bratislava zažije filmový koncert Harry Potter a Kameň mudrcov

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu uvedie 18. marca budúceho roka v bratislavskom Národnom tenisovom centre program Harry Potter a Kameň mudrcov in Concert ako súčasť série filmových koncertov o Harrym Potterovi. Symfonický orchester zahrá naživo, pričom bude sprevádzať film premietaný na veľkom plátne, kde vynikne každý tón z filmu Harry Potter a Kameň mudrcov. Diváci budú môcť prežiť čaro filmu vo vysokom rozlíšení na 12-metrovom plátne za zvuku orchestra hrajúceho nezabudnuteľnú hudbu Johna Williamsa. Film bude premietaný so slovenským dabingom.





V roku 2016 CineConcerts a Warner Bros. Consumer Products predstavili Harry Potter Film Concert Series, veľké celosvetové turné, ktoré oslavuje filmy o Harrym Potterovi. Od svetovej premiéry Harry Potter a Kameň mudrcov in Concert v roku 2016 si už viac ako tri milióny divákov užili tento magický zážitok zo sveta čarodejníkov, pričom do roku 2025 bude mať za sebou viac ako 2973 predstavení vo viac ako 48 krajinách sveta.Vo filme Harry Potter a Kameň mudrcov sa Harry Potter na svoje 11. narodeniny dozvedá, že je sirotou po dvoch čarodejníkoch a že aj on sám má magické schopnosti. V Rokfortskej strednej škole čarodejníckej sa naučí, ako hrať vzdušný šport metlobal, a zahrá si napínavú hru živého šachu na ceste k temnému čarodejníkovi, ktorý si dal za cieľ zničiť ho."Filmová séria Harry Potter je jedným z ojedinelých kultúrnych fenoménov, ktorý stále prináša potešenie miliónom fanúšikov na celom svete. Veľmi nás teší, že môžeme prvýkrát v histórii poskytnúť divákom jedinečnú možnosť vypočuť si oceňovanú hudbu hranú naživo symfonickým orchestrom a zároveň príležitosť pozrieť si milovaný film premietaný na veľkom plátne. Bude to rozhodne nezabudnuteľný zážitok," uviedol pre médiá Justin Freer, producent série filmových koncertov o Harrym Potterovi.