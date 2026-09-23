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Bratislava získa prvé mestské nájomné byty od súkromného developera


Tagy: Nájomné byty PR

Hlavné mesto SR Bratislava získa dva nové nájomné byty v ružinovskom projekte NUPPU Magnolia 5 od YIT Slovakia. Ide o prvý prípad v Bratislave, keď súkromný developer odovzdá mestu byty ako ...



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new project 27 676x444 23.9.2026 (SITA.sk) - Hlavné mesto SR Bratislava získa dva nové nájomné byty v ružinovskom projekte NUPPU Magnolia 5 od YIT Slovakia.


Ide o prvý prípad v Bratislave, keď súkromný developer odovzdá mestu byty ako výsledok partnerstva verejného a súkromného sektora pri rozvoji územia. Byty budú zaradené do fondu mestských nájomných bytov a prispejú k rozširovaniu možností dostupného bývania v hlavnom meste.

Odovzdanie bytov je súčasťou dohody uzavretej v procese schvaľovania odchýlky od územného plánu pre bytové domy NUPPU Magnolia 4 a NUPPU Magnolia 5. YIT Slovakia sa ako prvému developerovi na Slovensku podarilo získať takúto odchýlku. Následná právoplatná zmena stavby pred dokončením umožnila v prípade NUPPU Magnolia 5 konverziu administratívnych priestorov na byty.

Dva nové 3-izbové byty s celkovou výmerou takmer 146 m² (vrátane kobky a balkónov) a dvoch parkovacích miest prejdú po kolaudácii na jar 2027 do vlastníctva hlavného mesta.

Odovzdanie bytov je symbolom formy partnerstva medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Mestskou časťou Bratislava-Ružinov a developerom YIT.

"Tento projekt je dôkazom, že verejný a súkromný sektor nemusia stáť proti sebe. Naopak, pri dobre nastavenom partnerstve môže vytvárať riešenie, z ktorého profituje najmä verejnosť. Teší ma, že práve vďaka YIT získa Bratislava prvý raz nové nájomné byty do svojho vlastníctva. S Hlavným mestom Bratislava a Mestskou časťou Ružinov máme podpísané obdobné dohody i na ďalších projektoch. Veríme, že takto prispejeme k rozvoju dostupnejšieho bývania," uviedol Patrik Golský, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

Mesto vníma túto iniciatívu ako jeden z nových nástrojov, ktoré môžu pomôcť rozširovať fond dostupného bývania: "Som rád, že okrem iných opatrení, ktoré ako mesto pre rozvoj nájomného bývania robíme, sme našli aj systém, ako získať do vlastníctva byty od tých, ktorí ich stavajú. Už teraz máme podpísané zmluvy na 65 projektov, ktorými od developerov v rámci kontribúcií získame 600 bytov. Tie postupne prídu do majetku mesta a budú slúžiť ako nájomné byty. Teším sa, že aj dnešok dokazuje, že spolupráca s developermi na zvýšení počtu nájomných bytov v praxi funguje a že v nej môžeme a budeme pokračovať aj v budúcnosti," povedal Matúš Vallo, primátor Hlavného mesta SR Bratislavy.

Projekt je zároveň príkladom efektívneho využitia územia a transformácie administratívnych priestorov na bývanie v reakcii na aktuálne potreby mesta. "Keď porovnáme, aký dopad majú na okolie kancelárie a aký byty, výsledok hovorí v prospech bytov – najmä z hľadiska dopravy a intenzity premávky. Znamená to, že ak v budove, ktorá by na danom mieste tak či onak stála, bude namiesto kancelárií viac bytov, získavajú tým aj obyvatelia. Nájomné byty, ktoré vďaka tomu získame, pomôžu ľuďom, pre ktorých je bývanie v hlavnom meste ťažko dostupné vzhľadom na ich situáciu. Zároveň to bude prínos pre mesto a mestskú časť, pretože si aj takto udržíme zamestnancov, ktorí sú veľmi dôležití pre fungovanie samosprávy a jej služieb - ako sú opatrovateľky, učitelia, policajti a podobne," uviedol Martin Chren, starosta Mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Bratislava získa prvé mestské nájomné byty od súkromného developera © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nájomné byty PR
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