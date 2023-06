Bratislava zvýši poplatky za ubytovanie a sociálne služby, od júla stúpnu niektoré dane

Náklady kontinuálne rastú

4.6.2023 (SITA.sk) - Bratislava v najbližších mesiacoch zvýši poplatky za ubytovanie aj za sociálne služby. Rozhodli o tom mestskí poslanci na májovom zastupiteľstve. Prvou položkou, o ktorej informovali minulý týždeň, bude zvýšenie cien cestovného v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) Ceny takmer všetkých druhov cestovných lístkov v rámci mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave sa od 1. júla zvýšia v priemere o 20 percent. Výnimkou sú predplatné cestovné lístky pre deti a mládež od 6 do 18 rokov, ktoré zostávajú v aktuálnej výške.Nové pravidlá budú od 1. januára 2024 platiť aj pre prijímateľov sociálnych služieb . Úhrady za odborné činnosti a ubytovanie v sociálnych zariadeniach mesta sa v niektorých zariadeniach zvýšia až o tri eurá na deň. Tieto poplatky podľa mesta neboli menené od roku 2013, avšak náklady kontinuálne rastú.„Náklady na bežné výdavky na mestské zariadenia do roku 2022 narástli o 116 percent oproti roku 2013, pričom až 68 percent nákladov predstavujú náklady na mzdy a odvody," konštatuje mesto. Avizovali tiež zvýšenie poplatkov za hrobové miesto, ktoré neboli menené od roku 2010.Zvýšenie dane za ubytovanie , ktorá má od 1. júla narásť o 100 percent, pocítia najmä prevádzkovatelia ubytovacích zariadení.Daň za jednu osobu tak bude po novom predstavovať 3 až 3,5 eura namiesto súčasných 1,7 eura. Ďalším je zvýšenie dane za vonkajšie terasy. To bude platiť od 1. júla a týkať sa bude majiteľov všetkých prevádzok, ktoré majú terasy na mestských pozemkoch.Magistrát tento krok odôvodnil tým, že predchádzajúce roky boli majitelia prevádzok od platenia tejto dane oslobodení z dôvodu pandémie. Denná sadzba dane tak stúpne až o 50 centov za štvorcový meter.