Bratislavčan zaútočil s nožom na skupinku mladých na zastávke MHD, pomohol duchaprítomný vodič

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.2.2022 (Webnoviny.sk) - Obvineniu z trestného činu výtržníctva čelí 43-ročný Bratislavčan René F., ktorý nožom zaútočil na skupinku mladých ľudí na zastávke mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave. Ako uviedla bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, incident sa odohral začiatkom tohto týždňa na zastávke MHD Zochova a predchádzal mu verbálny konflikt medzi obvineným a skupinkou.„Ten následne prerástol do fyzického konfliktu, počas ktorého muž zaútočil na mladých ľudí ozbrojený krátkym nožom s drevenou rukoväťou," uviedla Šimková. Pri fyzickom útoku utrpela jedna žena zranenia spôsobené úderom do tváre a kopnutím do nohy. Ďalšiemu fyzickému konfliktu zabránil jeden z účastníkov a ozbrojený muž z miesta utiekol.Vodič vozidla MHD, ktorý prichádzal na zastávku, incident nahlásil hliadke Policajného zboru. Policajti v krátkom čase útočníka vypátrali a zadržali. Muža eskortovali na policajné oddelenie a umiestnili do cely predbežného zaistenia. V prípade preukázania viny hrozí obvinenému Renému trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.