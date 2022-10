Bratislavčania milujú inovácie. Nové HOPIN IQOS FRIENDLY taxíky zviezli už svojho tisíceho zákazníka

Služba si našla pravidelných zákazníkov

Inovácie ako cesta k bezdymovému Slovensku

3.10.2022 (Webnoviny.sk) -"Som nesmierne rád, že sa nám v partnerstve so skvelým tímom HOPIN-u podarilo priniesť našim dospelým užívateľom v Bratislave túto špeciálnu doplnkovú službu. Z jej využitia a z obľúbenosti, ktorú si v tak krátkom čase získala, je zrejmé, že Bratislavčania stále viac vnímajú benefity inovácií, ktoré im umožňujú brať väčší ohľad na svoje zdravie i svoje okolie. Túto službu vnímam ako ďalší dôležitý míľnik, ktorý nám pomáha budovať bezdymové Slovensko a to aj s hmatateľnými prínosmi pre tých dospelých fajčiarov, ktorí sa rozhodli prejsť na menej rizikovú alternatívu ako cigarety," uviedol Petr Šedivec, generálny riaditeľ spoločnosti Philip Morris Slovensko.Služby IQOS FRIENDLY aktuálne ponúka približne 7 % z celkovej flotily taxíkov HOPIN. Tie už počas leta najazdili spolu vyše 11 400 kilometrov, pričom najdlhšia trasa jednej jazdy bola 106 kilometrov, naopak najkratšia mala necelého pol kilometra. Podľa štatistík aplikácie je zaujímavosťou, že v opakovaných objednávkach s počtami 41, 36 a 18 jednoznačne vedú ženy. Nie je preto náhoda, že tisícu jazdu si na svoje HOPIN konto pripísala práve zákazníčka s druhým najvyšším počtom opakovaných HOPIN IQOS FRIENDLY jázd."Sme hrdí na to, že sme ako prvá taxislužba v EÚ mohli užívateľom bezdymových nikotínových alternatív predstaviť túto unikátnu službu. Starostlivo sledujeme ohlasy na ňu od našich zákazníkov a veľmi ma teší, že sú pozitívne. Rovnako tak je súčasťou našej firemnej DNA urobiť maximum pre to, aby sa na paluby našich taxíkov zákazník vracal. Z tohto dôvodu je počet opakovaných objednávok jedným z hlavných faktorov, ktoré sledujeme a som veľmi rád, že tie v prípade IQOS FRIENDLY taxi tvoria približne 44 % z celkového počtu jázd. Zároveň očakávame a tešíme sa na to, že celkový záujem o túto službu bude naďalej rásť aj v nadchádzajúcej jesennej a zimnej sezóne, kedy býva vo všeobecnosti vyšší dopyt po taxíkoch," doplnil Richard Lörincz, generálny riaditeľ spoločnosti HOPIN.Na Slovensku sa dospelí fajčiari stretli s prvým bezdymovým zariadením IQOS pred piatimi rokmi. Za tento čas si bezdymové zariadenia obľúbilo viac ako 270 tisíc dospelých užívateľov, z toho vyše 50 tisíc Bratislavčanov. "Našim cieľom je toto číslo naďalej zvyšovať, uvedomujeme si totiž zdravotné riziká, ktoré so sebou prináša fajčenie klasických cigariet. Aj preto sa snažíme neustále prinášať zaujímavé a inovatívne služby, ktoré pomôžu dospelým fajčiarom rozhodnúť sa prejsť na menej rizikové bezdymové alternatívy" dodal Petr Šedivec.Spoločnosť Philip Morris dlhodobo investuje do výskumu a vývoja bezdymových riešení. Tie totiž produkujú významne menšie množstvo škodlivín v porovnaní s klasickými cigaretami. Zároveň eliminujú pasívne fajčenie, čo znamená, že sú lepšou voľbou nielen pre samotného dospelého užívateľa ale aj jeho okolie. Bezdymové výrobky však nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový a preto sú určené výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.HOPIN IQOS FRIENDLY taxíky sú určené iba pre dospelých zákazníkov bezdymových výrobkov. Objednať si ich môžu dospelí zákazníci v Bratislave tak, že si stiahnu HOPIN aplikáciu. Priamo v aplikácii si navolia možnosť objednania IQOS FRIENDLY taxíka, ktorý je zároveň špeciálne označený ikonkou. Vybavené sú dózami na odkladanie použitých náplní, nabíjačkami na zariadenie IQOS a tiež originálnou vôňou, ktorá pasažierom spríjemní cestu. V prípade, že si zákazník objedná takýto taxi omylom, bude si ho môcť bez problémov zrušiť a objednať iný.Informačný servis