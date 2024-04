Bratislavčania môžu aj tento rok zaplatiť daň z nehnuteľnosti elektronicky, na registráciu zostáva niekoľko dní

Ušetrili by vyše dvoch ton papiera

9.4.2024 (SITA.sk) - Daň z nehnuteľností je možné v Bratislave aj tento rok zaplatiť elektronicky a vyhnúť sa tak návšteve pošty.Ako informuje hovorca hlavného mesta Peter Bubla , záujemcovia o platbu dane online sa musia zaregistrovať do 17. apríla v Bratislavskom konte.Začiatkom apríla bolo podľa neho v mestskom konte zaregistrovaných už viac ako 29-tisíc používateľov.Bratislava ako prvá samospráva na Slovensku zaviedla platenie dane z nehnuteľností bez nutnosti návštevy pošty.„Sami sme iniciovali zmenu zákona spolu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a Ministerstvom financií s dopadom na celé Slovensko," poznamenal Bubla s tým, že v zmysle novely zákona mesto sprocesovalo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanovuje podrobnosti pri elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb.„Pokiaľ by platilo 150-tisíc obyvateľov daň z nehnuteľností len digitálne, ročne by sme ušetrili viac ako 2,2 tony papiera," skonštatoval s tým, že v Bratislave je 210-tisíc daňovníkov – fyzických osôb, ktoré platia každý rok daň z nehnuteľností.Bratislavské konto vytvoril magistrátny tím oddelenia inovácií a digitálnych služieb. Konto postupne združuje rôzne elektronické služby a žiadosti mesta.Informácie o dani z nehnuteľností budú v kontách pribúdať od 29. apríla. Následne je potrebné daň v plnej sume uhradiť do 14. mája.Ak bude takýmto spôsobom daň uhradená, mesto už nebude posielať daňovníkom žiadne papiere navyše – rozhodnutie poštou ani žltý lístok na poštu.Momentálne sa v Bratislavskom konte nachádza najmä služba online platby dane z nehnuteľností a zoskupené služby mestských organizácií.