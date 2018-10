Bratislavčania uvidia hru, ktorú košické divadlo uviedlo na Broadwayi

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 16. októbra (TASR) – Úspešnú inscenáciu Fasbuk košického divadla Na peróne uvedie v stredu 17. októbra o 19. hodine bratislavské kultúrne centrum Ticho a spol. v rámci svojho cyklu hosťovaní nezávislej kultúry.," informuje Lucia Doubravová z bratislavského divadla.Na peróne je profesionálne nezávislé divadlo, v Košiciach pôsobí od roku 2005. Je to kolektív hercov, ktorí majú pri tvorbe inscenácií rovnocenné postavenie s režisérom a prizvanými tvorcami. Tím sa pri každej inscenácii mení a v predstaveniach kladie rovnaký dôraz na pohyb a text. Motívom vzniku hier je potreba reagovať na citlivé témy, vyjadriť svoj názor či pocit. Provokatívnym spracovaním tém divadlo búra bariéru medzi javiskom a hľadiskom, divák si nikdy nie je istý, či je divákom alebo hercom.Podľa Doubravovej uvedený cyklus aj túto sezónu prináša do Bratislavy inscenácie nezávislej divadelnej scény. Vďaka tomu diváci môžu vidieť tvorbu popredných súborov z Košíc, Nitry a Olomouca.Nové divadlo z Nitry uvedie 19. novembra inscenáciu Slovensko v obrazoch. Je to v réžii Šimona Spišáka javisková impresia na motíve poviedok Františka Švantnera Piargy, Suka, Ľudská hra a Sedliak, pretkaná jedinečnou poetikou a invenciou typickou pre tvorbu tohto nitrianskeho fenoménu.Cyklus hosťovaní nezávislej kultúry v Ticho a spol. prinesie 2. a 3. decembra koprodukčnú inscenáciu olomouckého divadla Na cucky a bratislavského DPM s názvom 1993. Hra je humornou generačnou výpoveďou mladých ľudí o rozpade Československa a časoch nie tak veľmi vzdialených, no pre niektorých až príliš.