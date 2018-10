Bratislavská a košická záchranka budú mať nové sanitky

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 8. októbra (TASR) - Záchranné služby v Bratislave a Košiciach ukončili verejnú súťaž na výber dodávateľa sanitiek. Firme LeasePlan Slovakia budú za prenájom jednej sanitky a kompletný servis platiť v priemere 3400 eur mesačne. Maximálne 152 sanitiek si prenajmú na 60 mesiacov, následne ich odkúpia. Podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktoré o ukončení súťaže informovalo, oproti predpokladanej celkovej hodnote zákazky ušetria 4 milióny eur.uviedol generálny riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby (ZSS) Bratislava Ľubomír Slovák.Vozidlá, ktoré obe záchranky využívajú v súčasnosti, majú najazdených v priemere viac ako 350.000 kilometrov, čo si podľa Slováka vyžaduje vysoké investície do údržby.poznamenala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).ZSS Bratislava prevádzkuje 62 bodov záchranných služieb v Bratislavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Využíva na to 91 vozidiel. V roku 2017 predstavovali náklady na prevádzku, opravu a servis jedného vozidla v priemere 13.800 eur s DPH bez poistenia. ZSS Košice so 47 vozidlami prevádzkuje 47 staníc a pôsobí na území Košického, Prešovského a Žilinského kraja. Za jedno vozidlo v roku 2017 platila v priemerne 13.500 eur.