Bratislavská Petržalka vlani hospodárila s prebytkom takmer 6 miliónov eur, mohli za to zvýšené daňové príjmy

Petržalka

Petržalke

Petržalky

Petržalky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.7.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislavskáminulý rok hospodárila s prebytkom 5,87 milióna eur. Potvrdil to záverečný účet mestskej časti za rok 2020, ktorý spolu so zvýšením investičných výdavkov aktuálneho rozpočtu o sumu 2,67 milióna eur schválili petržalskí poslanci na poslednom zasadnutí zastupiteľstva.Prebytok bol spôsobený najmä zvýšenými daňovými príjmami, predovšetkým z dane z príjmov fyzických osôb, dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad.Petržalskí poslanci na čele so starostom Jánom Hrčkom rozhodli, že časť z týchto financií pôjde do rezervného fondu. Z neho bude môcť mestská časť čerpať pri potrebnej údržbe či investičných projektoch.„Napríklad pri ďalšom zlepšovaní dopravy, rozširovaní kapacít materských a základných škôl, skvalitnení sociálnych a technických služieb, či ešte lepšej podpore kultúry, športu a komunitného života v," uviedla mestská časť."Paradoxne, najnovší prebytkový výsledok nášho hospodárenia je najlepší za posledných 15 rokov, čo pokladám za veľmi pozitívnu správu. Ušetrené financie sa budeme snažiť v nasledujúcom období využiť naozaj zmysluplne. Tak na kompenzáciu dopadov koronakrízy z pohľadu obyvateľov a návštevníkov, ako aj na realizáciu viacerých projektov, pričom dôraz budeme stále klásť aj na spolufinancovanie z externých zdrojov," uzavrel starosta