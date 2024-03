Bratislavská vodárenská spoločnosť bude mať nového riaditeľa, hlavné mesto vyhlásilo výberové konanie

1.3.2024 (SITA.sk) - Bratislava vyhlásila výberové konanie na predsedu predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS).Ako informuje vedúci odboru komunikácie BVS Matúš Stračiak, ide o plánovaný krok po tom, ako pozíciu dočasne vykonáva Ivan Peschl. Ten do pozície prišiel z bratislavského magistrátu , kde okrem iného pripravoval aj novú stratégiu BVS.Uchádzači o pozíciu sa do výberového konania môžu prihlásiť zaslaním potrebných podkladov na vyberovekonania@bratislava.sk do 27. marca.„Po zostavení užšieho výberu uchádzačov sa uskutoční neverejná aj verejná časť, keď budú vybraní uchádzači vypočutí odbornou výberovou komisiou a dostanú možnosť prezentácie vypracovaného projektu," priblížil Stračiak.Kompletné informácie o výberovom konaní sú zverejnené na stránke magistrátu.