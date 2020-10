Bratislavská vodárenská spoločnosť je na druhú vlnu koronakrízy pripravená, zavádza prísne opatrenia

Zmeny pre koronavírus

7.10.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) prejde od 15. októbra do preventívneho ochranného režimu. V tlačovej správe o tom informoval hovorca BVS Peter Podstupka "Po tom, ako technické objekty BVS už od septembra fungujú v sprísnenom režime, sa zmeny dotknú aj systému práce na administratívnych pozíciách," uviedol hovorca.BVS tak robí všetky dostupné preventívne opatrenia, aby ochránila svojich pracovníkov aj svoje prevádzkové kapacity počas druhej vlny pandémie COVID-19.„Na druhú vlnu koronakrízy sme pripravení. Preto aj po 15. októbri budeme zákazníkom poskytovať všetky naše služby v plnom rozsahu vrátane pripájania nových zákazníkov do siete, fungovať budú aj kontaktné centrá a oddelenie vyjadrovacích činností. Dodávky bezpečnej pitnej vody a odkanalizovanie územia budú garantované v plnom rozsahu,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš Zmena nastane v otváracích hodinách kontaktných centier BVS, ktoré budú fungovať v štandardných hodinách s výnimkou štvrtka a piatka.Vo štvrtok budú kontaktné centrá BVS zatvorené, bratislavské kontaktné centrum v piatok predĺži svoju otváraciu dobu o dve hodiny vrátane prevádzky oddelenia vyjadrovacích činností."Napriek tomu, že BVS pošle od 15. októbra veľkú časť svojich administratívnych pracovníkov na home office, nebude to mať vplyv na pripravované opravy kanalizácií a vodovodov, ktoré sa vďaka novým cenám vody už rozbiehajú," uviedol hovorca.Vodárenské múzeum v bratislavskej Karlovej Vsi bude od 15. októbra zavreté pre verejnosť a v jeho priestoroch sa nebudú usporadúvať žiadne spoločenské podujatia."Záhrada pri Vodárenskom múzeu bude fungovať bez obmedzení a BVS v rámci svojich možností posilní dezinfekciu areálu," doplnil hovorca a dodal, že BVS počíta s tým, že v sprísnenom preventívnom režime bude fungovať minimálne do konca januára 2021.