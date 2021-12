Bratislavská ZOO a Sloboda zvierat vyzývajú ľudí, aby na Nový rok nepoužívali svetlice či petardy, zvieratá sa ich boja

Lama narazila do oplotenia a uhynula

27.12.2021 (Webnoviny.sk) - Používanie zábavnej pyrotechniky škodí spoločenským a voľne žijúcim zvieratám, ako aj zvieratám v zoologických záhradách. Môže mať pre nich až smrteľné následky.Zoologická záhrada (ZOO) Bratislava a občianske združenie Sloboda zvierat preto v súvislosti s blížiacimi sa oslavami príchodu Nového roka vyzývajú ľudí na ohľaduplnosť. Apelujú, aby sa vyhli používaniu svetlíc či petárd.Ako informovala Alexandra Ritterová z bratislavskej ZOO, napriek tomu, že v Bratislave platí všeobecne záväzné nariadenie o používaní pyrotechnických výrobkov, ktoré zakazuje ich používanie celoročne, nájdu sa ľudia, ktorí ho porušujú.Neuvedomujú si pri tom, že používanie zábavnej pyrotechniky škodí aj zvieratám v ZOO. „Počas osláv Silvestra trápia najmä nosorožce, kengury, antilopy, žirafy či primáty rôzne tráviace problémy spôsobené stresom a úzkosťou. Reakciou na stresovú situáciu môže byť aj snaha o únik, pričom môže dôjsť k vážnemu zraneniu, napríklad nárazom do oplotenia. To sa stalo v minulosti osudným aj samici lamy krotkej, ktorá na následky nárazu uhynula,“ upozornila vedúca zoologického oddelenia Silvia Pirošková , podľa ktorej zárukou bezpečia nie je ani zatvorenie v chovnom zariadení.„U šimpanzov dochádza napríklad k útokom na vlastných členov. Následky chvíľkovej zábavy sú prítomné aj v dňoch po oslavách. Zvieratá sa boja vyjsť do vonkajších výbehov a nespolupracujú s chovateľmi aj napriek tomu, že ich dôverne poznajú,“ vysvetlila Pirošková.Sloboda zvierat zase každý rok eviduje v útulku zvieratá, ktoré zabehli svojim majiteľom. „Šťastné konce majú tie, ktorých majitelia dali označiť mikročipom, a tak sa môžu bezprostredne vrátiť do svojho domova. Bohužiaľ, množstvu zvierat nevieme pomôcť. Zväčša sa stávajú obeťami dopravných prostriedkov. Na hluk z petárd trpia aj zvieratá v útulkoch. Posledné roky máme tiež veľké obavy z lampiónov šťastia, ktoré môžu veľmi jednoducho spôsobiť požiar,“ upozornila predsedníčka združenia Pavla Dugovičová.Na dodržiavanie nariadenia o používaní pyrotechniky budú v okolí zoologickej záhrady, ako aj útulku Slobody zvierat dohliadať aj hliadky kynológie Mestskej polície Bratislavy.„Apelujeme v tomto čase na ľudí, obyvateľov Bratislavy, aby nepoužívali pri oslavách nového roku svetlice či petardy. Výrazne nám tým pomôžu ochrániť zvieratá pred stresom a prípadným zranením, či smrťou,“ vyzval Tomáš Hulík , poverený vedením ZOO Bratislava.Ako dodala koordinátorka kampaní Slobody zvierat Kristína Devínska, stratené či zranené psy a mačky je potrebné hlásiť na linku mestskej polície.„V rámci Bratislavy vykonáva nepretržitú odchytovú službu Sloboda zvierat. Povinnosť postarať sa o takéto zvieratá majú všetky obce na Slovensku. Pre záchranu voľne žijúcich zvierat, je potrebné kontaktovať priamo záchranné stanice spadajúce pod Štátnu ochranu prírody SR,“ dodala Devínska.