Bratislavské domácnosti si od apríla za vodu priplatia, vodárenskej spoločnosti majú nahlásiť mimoriadny odpočet

25.3.2022 (Webnoviny.sk) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) od 1. apríla zvyšuje cenu vodného. V tlačovej správe o tom informoval hovorca BVS Peter Podstupka „Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil nové ceny vodného pre bežných odberateľov na úrovni 1,0387 eura za meter kubický bez DPH, respektíve 1,2464 eura s DPH," uviedol hovorca.Doplnil, že táto zmena pre priemernú trojčlennú rodinu znamená mesačné navýšenie platby približne o 0,26 eura. Cena za stočné sa nemení.Zmena ceny vstupuje do platnosti 1. apríla. „BVS vyzve svojich zákazníkov listom alebo e-mailom, aby v termíne od 1. do 10. apríla vykonali na svojich vodomeroch mimoriadny odpočet a údaje nahlásili. Najefektívnejší spôsob ako môžu zákazníci tento odpočet nahlásiť, je priamo cez Zákaznícky portál BVS, ktorý využíva už viac ako 45-tisíc zákazníkov," skonštatoval Podstupka.Ako dodal, aktuálny stav vodomeru je možné nahlásiť aj osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS. Za nahlásenie stavu vodomeru v bytových domoch spravovaných správcovskou spoločnosťou zodpovedá príslušný správca.V prípade, že sa zákazník rozhodnete nenahlásiť stav vodomeru v uvedenom termíne, na výpočet spotreby bude použitý odhad na základe historickej spotreby.„Tento proces je plne automatický a zákazník oň nemusí žiadať. Stav vodomeru nie je potrebné nahlasovať ani pri nulovom odbere vody," vysvetlil hovorca BVS s tým, že určené maximálne ceny platné od 1. apríla budú pre odberné miesta zohľadnené až vo vyúčtovacej faktúre.„Dodávka pitnej vody do domácnosti je z pohľadu energetickej náročnosti zložitý proces a zvýšené ceny energií, ktoré BVS musí platiť, sa do určitej miery preniesli aj do cien pre koncových zákazníkov. Spravili sme všetko preto, aby zmena ceny bola čo najnižšia a cena stočného sa v našom regióne nezvýšila vôbec,“ uzavrel generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš