Bratislavské jazzové dni majú za sebou prvý večer

Na snímke francúzsky jazzový spevák Charles Pasi počas vystúpenia na 44. ročníku Bratislavských jazzových dní 19. októbra 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 20. októbra (TASR) – V bratislavskej Incheba aréne si dali tento víkend rande fanúšikovia špičkovej jazzovej hudby. V poradí 44. ročník medzinárodného festivalu Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2018 ponúka počas troch dní od piatku do nedele opäť atraktívny program v podobe vystúpení zahraničných aj domácich interpretov a skupín.Ako už po niekoľko rokov býva tradíciou, organizátori festivalu aj tento rok ponúkli šancu koncertovať na hlavnom pódiu mladým a talentovaným hudobníkom. Festival otvárala domáca formácia Carpet Cabinet. Tá vyhrala minulý rok súťaž Pódium mladých talentov a odmenou bola práve možnosť koncertovať na hlavnom pódiu. Náročnú úlohu otvoriť takéto prestížne podujatie formácia zvládla. Carpet Cabinet stavia svoju tvorbu na prvkoch soulu, jazzu, hip-hopu, funku, R'n'B, aj elektronickej hudby. Zaujal spevák a beatboxer Jeno Hovorka.Formáciu Carpet Cabinet striedal na hlavnom pódiu francúzsky spevák a hráč na ústnej harmonike Charles Pasi. Tento interpret je prvým francúzskym spevákom, ktorého angažovala kultová značka Blue Note Records. Zmluvu podpísal hneď na tri albumy. Pasi nie je iba spevák, ale aj moderný bluesman, ktorý na seba upozornil albumom Sometimes Awake, vydaným v roku 2014. Vďaka nemu ho Neil Young pozval ako predskokana na svoje francúzske turné. Prvý album nahraný pre Blue Note vyšiel v roku 2017 s názvom Bricks. Do Bratislavy prichádzali správy o tom, aké atraktívne sú jeho koncerty. V Inchebe to plne potvrdil a vyslúžil si standing ovation. Zaslúžený.Tretím interpretom na pódiu Incheby bol americký bubeník Jamison Ross. To, že je výborným bubeníkom, je o ňom známe. Ale že je rovnako výborným spevákom, to ukázal Bratislavčanom až v Inchebe. Jamison Ross je novou hviezdou amerického jazzu, je víťazom najprestížnejšej medzinárodnej jazzovej súťaže, ktorá nesie meno Theloniusa Monka.Jamison Ross začínal v kapele svojho deda, už ako teenager vynikal v obidvoch svojich disciplínach. Jazz študoval doma na Floride, neskôr v New Orleanse, kde dodnes žije. Prvé profesionálne angažmá dostal od speváčky, lauerátky ceny Grammy Carmen Lundy, s ktorou ako bubeník nahral dva albumy. Jamison Ross sa na dva roky stal aj koncertným členom legendárnej skupiny Snarky Puppy. Vďaka víťazstvu v súťaži Thelonius Monk International Jazz Competition dostal od Concord Jazz šancu nahrať sólový album, na ktorom sa predstavil aj ako spevák. Album Jamison vyšiel v roku 2015 a spôsobil rozruch na americkej jazzovej scéne. Magazín Vanity Fair označil Jamisona Rossa za najlepšieho speváka v zozname senzačných mladých jazzových umelcov. Diváci si mohutným aplauzom vynútili prídavok, čo na takýchto podujatiach nebýva častým javom. Prispela k tomu aj jeho interpretácia slávneho McCartneyho hitu Yesterday. Jednoducho výborné po každej stránke.Záver prvého dňa, lepšie povedané prvého večera patril americkej formácii Kennedy Administration. Pod týmto názvom účinkuje štvorica výnimočných hudobníkov a skvelá speváčka Kennedy. Debutový album Kennedy Administration vyšiel v roku 2017, úspech mal u kritikov aj v rebríčkoch. Ozajstná sila skupiny a speváčky je v živých koncertoch, kapela hrá vlastné aj prevzaté skladby. Predstavili sa s českým hudobníkom Ondřejom Pivcom za klávesovými nástrojmi. Ondřej pochádza z Čiech, v Spojených štátoch prerazil v roku 2016 ako člen bandu Gregoryho Portera. Najostrieľanejším členom skupiny je bubeník Nat Townsley. Ten hral v kapelách hviezd ako Stevie Wonder, Mariah Carey či The Zawinul Syndicate. Speváčke patrilo celé pódium, nezastavila sa ani na chvíľu a na záver si urobila selfie s diváckou kulisou. To, že ovláda viaceré štýly, dokázala v prídavku, slávnom songu Michaela Jacksona Human Nature z úspešného albumu Thriler.V programe druhého večera vystúpia v sobotu 20. októbra Radovan Tariška Radio Band, Krzysztof Kobylsky Pearls, Stefano Bollani Napoli Trip a Yellowjackets feat. Luciana Souza.