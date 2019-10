Bratislavské jazzové dni predstavujú kompletný program

Na snímke zľava slovenský publicista a hudobník Pavel Daněk, marketingová riaditeľka Slovenskej sporiteľne Dáša Juríková a zakladateľ podujatia a organizátor Peter Lipa počas tlačovej konferencie k 45. ročníku Bratislavských jazzových dní Slovenská sporiteľňa 2019 v Bratislave 1. októbra 2019. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 1. októbra (TASR) - Bratislavské jazzové dni (BJD) Slovenská sporiteľňa oslavujú 45 rokov, jubilejný 45. ročník sa uskutoční 25. - 27. októbra. Medzi headlinerov festivalu budú patriť dvojnásobná držiteľka ceny Grammy Corinne Bailey Rae, hudobná hviezda internetu Anomalie či Judi Jackson, speváčka s úžasným hlasom a neodolateľnou charizmou.Funk-jazzová senzácia Ghost-Note s basgitaristom MonoNeon budú headlinerom prvého večera BJD. V piatok 25. októbra sa na festivale premiérovo predstaví aj Jonah Nilsson z projektu Dirty Loops a mladý francúzsky skladateľ a gitarista Paul Jarret, ktorý bude v Bratislave koncertovať spolu s jedným z najvplyvnejších amerických bubeníkov Jimom Blackom. Na hlavnom pódiu sa predstaví aj kapela Tibor Feledi Kairos Quintet, ktorá vyhrala súťaž mladých talentov BJD 2018.Speváčka s úžasným hlasom a rozsahom Judi Jackson bude headlinerom druhého večera. Mladá Američanka, ktorá aktuálne žije v Londýne, vo svojej hudbe nezaprie vplyv Niny Simone, Sade či Amy Winehouse, okrem jazzu v nej cítiť množstvo soulových a pesničkárskych impulzov. Spolu s ňou sa 26. októbra bratislavskému publiku predstaví aj mladá talentovaná megahviezda, klaviristka Connie Han. The New York Times ju opisuje ako vzácnu hudobníčku s fantastickými technickými zručnosťami, širokou historickou znalosťou, a dostatočnou originalitou, aby napísala hudbu, ktorá poslucháča pohltí. V druhý festivalový deň bude na BJD koncertovať aj The Baylor Project, manželský pár, ktorý so svojím debutovým albumom získal dve nominácie na Grammy, a slovenská huslistka Barbora Botošová, ktorá predstaví aj skladby z jej debutového albumu Colors of My Life.Headliner tretieho večera, Córinne Bailey Rae, sa v roku 2006 stala svetovou hviezdou z večera do rána vďaka hitom Put Your Records On a Like A Star. Počas svojej kariéry spolupracovala s množstvom hviezd rôznych žánrov, ako napríklad Herbie Hancock, Paul McCartney, Stevie Wonder či Kele Okereke z Block Party. Po niekoľkoročnej prestávke sa v roku 2016 vrátila na hudobnú scénu, jej album The Heart Speak In Whispers bol podľa The Guardian najlepším R&B albumom roka. V Bratislave sa 27. októbra premiérovo predstaví aj Portugalčan Salvador Sobral, ktorý si získal srdcia fanúšikov, ale aj hudobných kritikov v celosvetovej súťaži Eurovízia. Nedeľný jazzákový večer otvorí koncert elektronického projektu Anomalie, na čele ktorého stojí famózny mladý klavirista Nicolas Dupuis. Nicolas je hviezdou aj na Youtube, produkuje úspešné virálne videá, na ktorých prezentuje svoje fantastické schopnosti v hre na klávesy.Aj na Bratislavských jazzových dňoch Slovenská sporiteľňa 2019 dostanú šancu mladé talenty. Z prihlásených kapiel a hudobníkov sa do finálového výberu dostalo päť projektov - d# pipl araund, Mihaľová & Šedivý, Szaturma, Velvet Case a Topoľana. O víťazovi rozhodnú fanúšikovia.Podľa slov jedného z dvojice organizátorov Pavla Daněka najviac času im zabralo účinkovanie Córinne Bailey, ktorá má malé dieťa, do Bratislavy však príde.povedal pre TASR Pavel Daněk.