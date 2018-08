Bratislavské letisko by chcelo otvoriť linku k Jadranskému moru

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) - Bratislavské Letisko Milana R. Štefánika by chcelo otvoriť leteckú linku zo slovenského hlavného mesta k Jadranskému moru. Zatiaľ sa mu nepodarilo dospieť k dohode o ponuke letov do tejto destinácie so žiadnym dopravcom, podľa predsedu predstavenstva letiska Jozefa Pojedinca však na tom pracuje.V minulosti sa napríklad z Bratislavy lietalo do mesta Zadar v Chorvátsku.opísal pre TASR Pojedinec. Veľa slovenských turistov totiž počas leta smeruje práve k Jadranu a využívajú na to či už dopravu vlastným autom, alebo autobusmi. Letisko registruje veľkú aktivitu autobusových dopravcov v tomto smere. Zároveň majú niektorí Slováci v Chorvátsku byty či apartmánové domy, záujem o túto destináciu teda je.priblížil Pojedinec. Pevne však verí, že v budúcom roku by sa to mohlo podariť.Takisto sa podľa jeho slov letisko snažilo oživiť linku z Bratislavy na sever Európy, napríklad do Nórska. Zatiaľ však neúspešne. Dopravcovia si totiž podľa Pojedinca veľmi citlivo mapujú trh a potenciál prípadnej linky. Obyvatelia severských krajín však obľubujú predovšetkým destinácie pri mori.konštatoval.Čo sa týka iných destinácií, do ktorých by sa mohlo z Bratislavy začať lietať, letisko podľa Pojedinca rokuje s dopravcami.načrtol predseda predstavenstva. Zatiaľ však nechcel konkretizovať ani dopravcov a ani destinácie, ktoré sú v hre. Keď sa letisko na linkách dohodne a uzatvorí zmluvu, potom ich podľa neho zverejní.Momentálne sú z bratislavského letiska ohlásené na jeseň dve nové letecké linky. Jednou je nové spojenie do mesta Ľvov na Ukrajine, ktoré začne od 30. októbra prevádzkovať letecká spoločnosť Wizz Air. Rovnako od 30. októbra pribudne aj nová letecká linka do afrického Marrákeša v Maroku. Lety spustí letecká spoločnosť Ryanair.