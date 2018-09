Bratislavské letisko privíta priaznivcov letectva na DOD

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 3. septembra (TASR) - Letisko Milana R. Štefánika privíta všetkých priaznivcov letectva na dňoch otvorených dverí, ktoré budú 13. a 14. októbra tohto roku. Každý návštevník sa však musí podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej vopred zaregistrovať cez internetovú stránku letiska. Upozorňuje, že registrácia sa začne od 26. septembra a potrvá do obsadenia voľných termínov.opísala Ševčíková. Vedľa nej uvidia podľa jej slov aj sídlo leteckej záchrannej služby Air Transport Europe a vystavený záchranársky vrtuľník Agusta A109 K2.Priamo na odbavovacej ploche, neďaleko letiskovej veže Štefánik, budú môcť tiež nazrieť do bývalého 'vládneho špeciálu' – lietadla typu Tupolev TU154M.doplnila hovorkyňa.Počas exkurzií priblížia návštevníkom aj nevyhnutné bezpečnostné opatrenia platiace na letiskách vrátane zakázaných predmetov, ktoré nemožno vziať na palubu lietadla. Ľudia uvidia aj ukážku práce policajných psovodov, pyrotechnikov či colníkov.dodala Ševčíková.Pre návštevníkov je zároveň pripravený aj sprievodný program. Podmienkou účasti na dňoch otvorených dverí je však registrácia všetkých záujemcov na webovej stránke letiska www.bts.aero.vysvetlila Ševčíková. Bezplatné exkurzie sa konajú v sobotu 13. októbra a v nedeľu 14. októbra v časoch od 10.00 do 16.00 h. Maximálna kapacita pre účasť na jednom termíne je 50 osôb.