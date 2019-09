Bratislavské letisko zaznamenalo druhý najsilnejší august v histórii

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Letisko M. R. Štefánika vybavilo počas ôsmeho mesiaca roka 326.250 cestujúcich. Ide o druhý najvyšší augustový výsledok počtu cestujúcich na prílete a odlete v histórii letiska. Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková, hranicu 300.000 cestujúcich sa podarilo v auguste za 68 rokov existencie letiska prekonať len vlani a opäť tento rok.V auguste sa zároveň uskutočnilo na letisku v Bratislave 3315 letov, od začiatku roka do konca augusta spolu 19.770 odletov a pristátí. "priblížila Ševčíková.Súčasne dodala, že od začiatku roka do konca augusta využilo najviac cestujúcich lety z Bratislavy do destinácií Londýn, Antalya, Dublin, Kyjev či Moskva a z nich.